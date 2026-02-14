Χανιά: «Κόσμοι σε Σύγκρουση» στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου

1 από 3

Από τη ∆ευτέρα 22 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και µε κεντρικό θέµα «Κόσµοι σε σύγκρουση», θα πραγµατοποιηθεί στο Ενετικό Λιµάνι της πόλης, µεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ).

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον ∆ήµο Χανίων σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών: «Σε µια εποχή όπου οι βεβαιότητες κλονίζονται και τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά δίπολα οξύνονται, το 5ο ΦΒΧ, παρεµβατικό και καίριο, µε τη συµµετοχή σηµαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εκδοτών, µεταφραστών, ακαδηµαϊκών και διανοουµένων, θα εστιάσει στις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσµο: ειρήνη και πόλεµος, ανοιχτά σύνορα και περίκλειστα τείχη, δηµοκρατία και άνοδος της ακροδεξιάς, οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνικές ανισότητες, νέα ατοµικά δικαιώµατα και αναβίωση συντηρητικών ταυτοτήτων, πνευµατικότητα και φανατισµός, ανθρώπινη δηµιουργία και τεχνητή νοηµοσύνη κ.ά. Μέσα από τη λογοτεχνία και το δοκίµιο, το 5ο ΦΒΧ επιχειρεί να αναδείξει τη σύγκρουση όχι µόνο ως ρήξη, αλλά και ως πεδίο συνάντησης, διαλόγου, κατανόησης και συνύπαρξης διαφορετικών κόσµων».

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Παράλληλα, σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Βιβλιοµαχίες», µε την παρουσία συγγραφέων σε σχολεία του Νοµού Χανίων (Νοέµβριος 2025-Απρίλιος 2026) και προγραµµατίζεται το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραµατικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων (Απρίλιος 2026)

Ειδικότερα, για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Βιβλιοµαχίες», αυτό υλοποιείται από τον ∆ήµο Χανίων σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, µε τη σύµπραξη σχολικών µονάδων του Νοµού Χανίων και την έγκριση της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας και της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων και µε την υποστήριξη της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)].

Οι «Βιβλιοµαχίες» θα κορυφωθούν µε τη διοργάνωση του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Πειραµατικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, στα τέλη Απριλίου 2026, στα Χανιά, όπου µαθητικές οµάδες από τα σχολεία που παρακολούθησαν τα εργαστήρια, θα παρουσιάσουν συλλογικές, διακαλλιτεχνικές εργασίες βασισµένες σε λογοτεχνικά έργα της ελληνικής και παγκόσµιας γραµµατείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση µε το µαθητικό και ενήλικο κοινό.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ως προς τις επισκέψεις συγγραφέων, από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάρτιο του 2026, 7 Έλληνες δηµιουργοί πραγµατοποιούν ή θα πραγµατοποιήσουν εργαστήρια σε 9 σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας εργαλεία από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των γραµµάτων –δηµιουργική γραφή, θέατρο, ποίηση, ιστορία, εικαστικά, αφήγηση, µουσική, χορός, κόµικ, νέες τεχνολογίες, κ.ά.̶ µε στόχο τη φιλαναγνωσία µέσα από τη δηµιουργική προσέγγιση της ελληνόφωνης και παγκόσµιας λογοτεχνίας, και σε σύνδεση µε το κεντρικό θέµα του 5ου ΦΒΧ. Εκτός από τη δια ζώσης παρουσία τους, οι 7 δηµιουργοί συνεργάζονται και εξ αποστάσεως µε τους καθηγητές των σχολείων και µε την οµάδα εργασίας του Φεστιβάλ, από το ξεκίνηµα του 2026 έως και την υλοποίηση του συνεδρίου.

Συγκεκριµένα, στις 2, 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου ο δηµιουργός κόµικς Θανάσης Πέτρου διοργάνωσε εργαστήριο («Κόµικ και τοπική ιστορία») στο ∆ηµοτικό σχολείο Καλυβών µε στόχο τη δηµιουργία κόµικ που θα αναµετριέται µε την τοπική ιστορία µέσα από προφορικές µαρτυρίες που συνέλεξαν τα παιδιά της Ε΄ Τάξης από το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους.

Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου η συγγραφέας Αµάντα Μιχαλοπούλου υλοποίησε βιωµατικό εργαστήριο («Οι λέξεις σώζουν») µε οµάδα του Λυκείου Νέας Κυδωνίας µε θέµα την εφηβεία και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις µέσα από την επιστολογραφία, και βασικό εργαλείο τη δηµιουργική γραφή, µε τη βοήθεια της οποίας οι µαθητές/τριες θα γράψουν τις δικές τους επιστολές.

Στις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, η ποιήτρια και σκηνοθέτρια Ιωάννα Λιούτσια συντόνισε πρόγραµµα στο Λύκειο Σούδας, εστιασµένο στη σχέση του φύλου µε τη σύγκρουση, όπως µπορούµε να την προσεγγίσουµε µέσα από την ποίηση και το θέατρο, µε στόχο τη δηµιουργία µιας πολυµεσικής performance («Η ποίησή µας ψυχοσωµατική»: Στίχοι µε σώµα και φωνή).

Στη συνέχεια, στις 17, 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου, ο πεζογράφος Θεόδωρος Γρηγοριάδης συντονίζει εκπαιδευτικό πρόγραµµα («Σχολείο, µνήµη και τόπος») για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου από τα σχολεία Κανδάνου και Παλαιόχωρας, εστιάζοντας στη σχέση του σχολείου µε την επικοινωνία, τον τόπο και τη µνήµη µέσα από γνωστά ελληνόφωνα λογοτεχνικά κείµενα, και συντονίζοντας παράλληλα ένα εργαστήριο γραφής από το οποίο θα προκύψουν ατοµικές και συλλογικές δηµιουργίες.

Στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου, η αφηγήτρια παραµυθιών Αγνή Στρουµπούλη θα εµψυχώσει βιωµατικό εργαστήριο («Σταφυλόρωγες οι σφαίρες»: πάλη ή χορός) µε θεµατικό άξονα τη σύγκρουση µέσα από το λαϊκό παραµύθι αλλά και την περίπτωση του αρχαίου κειµένου «Βατραχοµυοµαχία», µε τους/τις µαθητές/τριες του ∆ηµοτικού Σχολείου Ανώπολης, και σκοπό µια διακαλλιτεχνική παρουσίαση του θέµατος στο συνέδριο από τα παιδιά.

Στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Χριστίνα Αποστολίδη θα πραγµατοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα («Όλα τα σώµατα χορεύουν – Αφαιρώντας τα εµπόδια») στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ραπανιά, µε κεντρική θεµατική την προσβασιµότητα και την συµπερίληψη µέσα από τον εντοπισµό και την εξάλειψη των εµποδίων που αποκλείουν τα ανάπηρα άτοµα από τους διάφορους τοµείς της ζωής.

Τέλος, την ίδια περίοδο η συγγραφέας για παιδιά και εφήβους Μαρία Παπαγιάννη, θα υλοποιήσει εργαστήριο («Άκου τα δέντρα») µε οµάδα παιδιών από το Γυµνάσιο Αλικιανού, µε επίκεντρο τα δέντρα στη λογοτεχνία, τα παραµύθια και τις µυθολογίες απ’ όλον τον κόσµο, µε στόχο τη δηµιουργία ενός podcast που θα προκύψει από την έρευνα της οµάδας.

Επιπλέον, για κάθε εργαστήριο έχει συγκροτηθεί µια βιβλιογραφία τριών διαφορετικών βιβλίων, ελληνόφωνων αλλά και από την παγκόσµια λογοτεχνική παραγωγή (Εκδόσεις Άγρα, ∆ιόπτρα, Ελληνικές Εκδόσεις, Ερµής, Ηλίβατον, Θράκα, Ίκαρος, Καλειδοσκόπιο, Κέδρος, Μεταίχµιο, Νεφέλη, Νήσος, Πατάκη, Ποταµός, Ψυχογιός, Futura), που θα προσφερθεί ως δώρο από το Φεστιβάλ προς τις βιβλιοθήκες των σχολικών µονάδων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραµµα του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου θα ανακοινωθούν το επόµενο διάστηµα

ΒΙΒΛΙΟΜΑΧΙΕΣ

∆ιεύθυνση: Μανώλης Πιµπλής / Σχεδιασµός και οργάνωση εκπαιδευτικού έργου: Παυλίνα Μάρβιν / Σύµβουλος σχεδιασµού και οργάνωσης εκπαιδευτικού έργου: Κυριακή Μπεϊόγλου / Βοηθός συντονισµού: Ζωή Γεωργούλα / Οργάνωση Φιλοξενίας: Αθηνά Χαριτάκη, Go Pro Events

Ευχαριστούµε τον Σύνδεσµο Φιλολόγων Νοµού Χανίων για τη συµβολή στην προετοιµασία του προγράµµατος, καθώς και την Άννα Νεµπαυλάκη, ειδική συνεργάτιδα ∆ηµάρχου Χανίων σε θέµατα Παιδείας, και τον Αντώνη Αθανασάκη, εκπαιδευτικό, για τη συνεργασία τους µε την οµάδα έργου του ΦΒΧ, σε θέµατα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ) πραγµατοποιείται από τον ∆ήµο Χανίων, σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης και συγκαταλέγεται στα σηµαντικότερα γεγονότα για το βιβλίο στη χώρα, τοποθετώντας δυναµικά τα Χανιά στον ελληνικό και διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Κάθε χρόνο φιλοξενεί διακεκριµένους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, πανεπιστηµιακούς, διανοουµένους και καλλιτέχνες, µε περισσότερες από 300 συµµετοχές µέχρι σήµερα. Στόχος του είναι η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και διανόησης, η στήριξη νέων λογοτεχνικών φωνών και η ενίσχυση του διεθνούς του χαρακτήρα, φιλοδοξώντας να ενταχθεί δυναµικά στον χάρτη των ευρωπαϊκών φεστιβάλ βιβλίου. Τον σχεδιασµό και την υλοποίησή του έχει η ΑΜΚΕ «Σχέδιο Πολιτισµού».