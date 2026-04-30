Χανιά: Κλείνει την Κυριακή η οδός Κισσάμου – Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα

Κλειστή θα παραμείνει από την ερχόμενη Κυριακή και, καιρού επιτρέποντος, έως την Τρίτη, η οδός Κισσάμου από το ύψος της οδού Μονής Γωνιάς έως τη συμβολή της με την Μαργουνίου – Κυδωνίας, καθώς θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο Χανίων με τον δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη και την αντιπρόεδρο της Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), Νίκη Αποστολάκη, να ζητούν την κατανόηση και τη συνεργασία των δημοτών.

Ο κ. Σημανδηράκης ανέφερε ότι «έχοντας ολοκληρώσει μια μεγάλη παρέμβαση σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι των υποδομών που έχει να κάνει με την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, η ΔΕΥΑΧ ξεκινά σταδιακά και τις αποκαταστάσεις στο οδόστρωμα, το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση το τελευταίο διάστημα. Ένα από τα βασικά ζητούμενα αφορά την οδό Κισσάμο. Ετσι, από την ερχόμενη Κυριακή και μέχρι το πέρας των εργασιών που υπολογίζουμε να γίνει το πολύ την ερχόμενη Τρίτη από το ύψος της Μονής Γωνιάς και μέχρι την είσοδο της πόλης στο Πανελλήνιο και την οδό Κυδωνίας θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού. Ζητάμε λοιπόν και την κατανόηση και τη συνεργασία του κόσμου».

Ο κ. Σημανδηράκης ζήτησε την κατανόηση του κόσμου και πρόσθεσε: «Είμαστε σίγουροι ότι οι δημότες μας κατανοούν απολύτως την κρισιμότητα αυτών των έργων, τα οποία έρχονται για να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα και ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο νέων ασφαλτοστρώσεων «που σε συνδυασμό με τους πόρους και τις δυνατότητες της ΔΕΥΑΧ, αλλά και τους ιδίους πόρους του δήμου, θα έρθουν να καλύψουν ένα μέρος των συνολικών αναγκών».

Η ΔΕΥΑΧ

Από τη μεριά της η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι η ΔΕΥΑΧ έχει ολοκληρώσει το πολύ δύσκολο έργο της αντικατάστασης των δικτύων μέσα στην πόλη και αυτό αφορά το Κουμ Καπί, την Ηρώων Πολυτεχνείου, την Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Γιαμπουδάκη, τη Νέα Χώρα όπου έχει γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου… Πρόκειται για έργα πολύ σοβαρά, δύσκολα. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Όμως σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι όλες αυτές οι περιοχές παίρνουν πλέον νερό ποιοτικό. Οι σωλήνες ύδρευσης είναι της τελευταίας τεχνολογίας. Θα έχουν μία ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια. Αισιοδοξούμε ότι δεν θα έχουμε πλέον βλάβες στους κεντρικούς μας αγωγούς».

Η ίδια πρόσθεσε ότι στη Νέα Χώρα «οι κάτοικοι είχαν και προβλήματα στην πίεση του νερού. Όσο ψηλότερα κατοικούσαν στα διαμερίσματα δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε πίεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει μειωτήρες για να υπάρχει επάρκεια νερού σε όλους. Υπάρχει πρόβλεψη και για ό,τι άλλο μπορεί να κατασκευαστεί στην περιοχή. Για τα τουλάχιστον 30 χρόνια η περιοχή δεν θα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα βέβαια μέσω ψηφιακών μέσων παρακολουθούνται διαρκώς όλα τα συστήματα τόσο ως ποιότητα όσο και η λειτουργία των συστημάτων».

Ως προς τις εργασίες στην οδό Κισσάμου, η κα Αποστολάκη εξήγησε ότι «στο πιο ταλαιπωρημένο της κομμάτι που είναι από από την οδό Μονής Γωνιάς, πρακτικά από το βενζινάδικο της Shell μέχρι και τη διασταύρωση με τη Μαργουνίου και Κυδωνίας θα γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος τάπητα. Θα κλείσει η οδός ως προς τα δύο ρεύματα για να μπορεί να γίνει σωστή δουλειά, θα αντικατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας και θα τοποθετηθεί νέος. Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν σημάνσεις. Γνωρίζουμε ότι και με αυτή την επέμβασή μας θα προκαλέσουμε μία ενόχληση στους ανθρώπους.

Παρακαλούμε θερμά για τη συνεργασία τους. Η διαφυγή από την πόλη θα μπορεί να γίνεται από την οδό Ζυμβρακάκηδων ή δια της οδούς Σελίνου και από κει θα βγαίνουνε προς Κλαδισό. Από δε τον Κλαδισό θα εισέρχονται δια της Μάρκου Μπότσαρη και δια της Αναγνώστου Γογονή. Θα παραδώσουμε ένα καινούργιο οδόστρωμα. Θα έχουμε τη βοήθεια της τροχαίας. Θα υπάρχουν σημάνσεις και ταμπέλες τόσο από την Αγορά προς τα πάνω όσο και από τον Κλαδισό προς τα κάτω ούτως ώστε να μπορέσουμε από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη καιρού επιτρέποντος να κάνουμε αυτό το σημαντικό έργο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις η κα Αποστολάκη ανέφερε ότι «στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε στη Γερασίμου Παρδάλη μία επέμβαση, μπροστά από τα νέα ξενοδοχεία μέχρι και το κολυμβητήριο και για να τοποθετήσουμε τον αγωγο αποχέτευσης που έχουμε πει για να πάρουμε τα λύματα όλης αυτής της περιοχής να τα πάμε ψηλά στη Σελίνου για να μην πηγαίνουν από την ακτή της Νέας Χώρας. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον όγκο ο οποίος καταλήγει στη Νέα Χώρα να βοηθήσουμε εκεί την περιοχή». Ως προς την ύδρευση, η ίδια τόνισε ότι αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της δεξαμενής στο Δαράτσο, «οπότε θα παραδοθεί και αυτό το έργο εντός των ημερών και μετά θα πάμε να ολοκληρώσουμε την δεξαμενή των Κουνουπιδιανών».