Χανιά: Κλαδέματα την Δευτέρα σε σημεία της πόλης

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος στα παρακάτω σημεία:

• Ζυμβρακάκηδων 51-53 (στο κρεοπωλείο Τζαμπαζάκη)

• τέρμα Σελίνου (εστιατόριο Μπελώνη)

Οι εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιηθούν εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Έως το πέρας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα γίνεται παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ζητείται η κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι παρακαλούνται:

• Να μη σταθμεύσουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες οδούς.

• Να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους.