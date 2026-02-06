Χανιά: Κλαδέματα τη Δευτέρα

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι τη Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026 από τις 11:00 έχουν προγραμματιστεί εργασίες-κλαδέματα στο παρακάτω σημείο:

• πέταλο Ακρωτηρίου, κοπή επικίνδυνου δέντρου

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε περίπτωση, που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, θα ολοκληρωθούν την επόμενη ημέρα ή τις αμέσως επόμενες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα απαιτείται κατά περίπτωση ολιγόωρη παρεμπόδιση κυκλοφορίας ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων»