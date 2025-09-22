Χανιά: Κλαδέματα στο κέντρο της πόλης

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 08.00, έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδέματος στις παρακάτω περιοχές:

1. Οδός Κόρακα

2. Οδός Ποτιέ

3. Οδός Κύπρου

4. Οδός Ν. Φωκά

5. Οδός Κυδωνίας

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «έως το πέρας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα γίνεται παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ζητείται η κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι παρακαλούνται:

• Να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους επί των οδών, που θα πραγματοποιηθούν εργασίες.

• Να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους»