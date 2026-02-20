Χανιά: Κλαδέματα στην οδό Ι. Σφακιανάκη

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 έχουν προγραμματιστεί εργασίες – κλαδέματα στην οδό I. Σφακιανάκη.
Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, θα ολοκληρωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.
