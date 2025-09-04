Χανιά: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πτώση και τραυματισμό

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μεσημεριανές ώρες Πέμπτης μετά από δύο ξεχωριστά περιστατικά που κλήθηκαν να συνδράμουν, σε Σφακιά και Τεμένια.

Ειδικότερα, το πρώτο περιστατικό αφορά σε πτώση άνδρα – από ταράτσα σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” -, για το οποίο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να παραδοθεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε ασθενοφόρο. Στα Τεμένια βρέθηκαν δύο οχήματα με 4 πυροσβέστες.

Εν τω μεταξύ, ο τραυματισμός περιπατητή στα Σφακιά χρειάστηκε την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να μεταφερθεί κι εκείνος με ασφάλεια, μετά από τραυματισμό κάτω άκρων.

*Φωτ. αρχείου