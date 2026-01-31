menu
Χανιά: Κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας – 4 τεχνικοί υπάλληλοι για όλο τον Νομό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάλεσμα σε κινητοποίηση στις 10 το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στην Επιθεώρηση Εργασίας απευθύνει με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο τροφίμων και ποτών Νομού Χανίων  στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας την ίδια μέρα με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

Με την ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συνδικάτου τροφίμων και ποτών Νομού Χανίων «εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των εργατριών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «πέντε εργάτριες δεν γύρισαν σπίτι τους από το μεροκάματο, πέντε μανάδες βιοπαλαιστές, εξαιτίας της έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς», προσθέτει ότι «στη θέση των εργατριών θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς» ενώ τονίζει ότι «στα Χανιά η τεχνική επιθεώρηση που είναι υπεύθυνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, έχει 4 τεχνικούς υπαλλήλους και 2 διοικητικούς για όλους τους χώρους δουλειάς στον νομό Χανίων.
Έως εδώ! Απεργούμε για τις ζωές τις δικές μας, για τις μανάδες που χάθηκαν και όλες τις γυναίκες που καθημερινά δίνουν τη μάχη του μεροκάματου και των παιδιών που μεγαλώνουν».

Το Συνδικάτο ζητά «να αποκαλυφθούν οι αιτίες του εργατικού δυστυχήματος, να αποδοθούν οι ευθύνες», «να υπογραφούν ΣΣΕ, με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία», «έτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για την πρόληψη των ατυχημάτων», «άμεση στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας», «άπαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιομηχανία», «κατοχύρωση της ανεμπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης στους χώρου δουλειάς του κλάδου», κ.α.

