Χανιά: Κινητοποίηση για το 13ωρο – Κραυγή αγωνίας για το νοσοκομείο

«Οχι στο 13ωρο» λενε το Εργατικό Κέντρο Χανιων και σωματεία εργαζομένων που σε συνέντευξη Τυπου στο αμφιθεατρο του νοσοκομείου ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία της 1ης Οκτωβριου. Παράλληλα ζήτησαν απόσυρση του νομοσχεδίου και κάλεσαν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 10 το πρωί στην πλατεία Αγοράς.

Επιπλέον ύψωσαν κραυγή αγωνίας για το μέλλον του νοσοκομείου Χανίων λόγω των αποχωρήσεων προσωπικού.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γιάννης Μανωλικάκης κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση, ζήτησε οι εργαζόμενοι να πάρουν πίσω όσα εχουν χάσει ενώ σημείωσε ότι έδωσαν τη συνέντευξη στο νοσοκομείο για να αντιδράσουν στην διάλυσή του. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, Βαρδής Γεωργιακάκης, ειπε οτι το 13ωρο αποτελεί «δουλεία για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν παραπάνω από αυτό που αντέχουν». Αναφερόμενος στο νοσοκομείο, τόνισε ότι οι διοικητές στα ΜΜΕ μιλάνε για αφίξεις αλλά οι αποχωρήσεις εργαζομένων είναι περισσότερες. Σημείωσε οτι πρόσφατα παθολόγος – διαβητολόγος παραιτήθηκε και πλέον θα ιδιωτεύει. Ειπε επίσης ότι ενημερώθηκε και για αποχώρηση νευρολόγου για δικούς του λόγους. «Συρρικνώνεται το νοσοκομείο μας» τόνισε και υποστήριξε οτι με την απόφαση του υπουργού Υγείας οι γιατροί κλινικών να βλέπουν 12 ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία «θα δείτε παραιτήσεις». Εξέφρασε την ελπίδα να ισχύει η εξαίρεση για ειδικές κατηγορίες γιατρων.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε 9 παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, οπως εχει πληροφορηθεί.

Ειπε επίσης ότι σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και σωματεία σχεδιάζουν πανχανιώτικη συγκέντρωση για το νοσοκομείο.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «κραυγή αγωνίας βγαίνει από τους συναδέλφους για το πόσο θα αντέξει το νοσοκομείο με τις αποχωρήσεις».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, σημείωσε ότι εδώ και δύο χρόνια εργάζεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες το μισό προσωπικό από

αυτό που θα έπρεπε. Πρόσθεσε ότι στα όριά τους είναι οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου, τα επείγοντα εχουν μία γιατρό ενώ η δεύτερη γιατρός διορίστηκε σε κλινική του νοσοκομείου.

Ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Διονύσης Κωνσταντουδάκης τόνισε ότι «πρέπει να κατεβούμε στον δρόμο, να δώσουμε ενα δυναμικό παρών ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Λέμε ναι στην αξιοπρεπή δουλειά, όχι στην σκλαβιά». Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «μας καταδικάζει σε θάνατο».

Το μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου και αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων αποκομιδης απορριμμάτων Δημήτρης Γιαγκουδάκης, τόνισε οτι «θα διαδηλώσουμε για ένα καλύτερο αύριο για τα εργατικά μας δικαιώματα, για την παιδεία». Κάλεσε στη συγκέντρωση στην πλατεία Αγοράς «να φωνάξουμε για το μέλλον των παιδιων μας», «να φωνάξουμε ενάντια στο 13ωρο».