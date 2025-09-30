menu
24.5 C
Chania
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Κινητοποίηση για το 13ωρο – Κραυγή αγωνίας για το νοσοκομείο

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0
«Οχι στο 13ωρο» λενε το Εργατικό Κέντρο Χανιων και σωματεία εργαζομένων που σε συνέντευξη Τυπου στο αμφιθεατρο του νοσοκομείου ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία της 1ης Οκτωβριου. Παράλληλα ζήτησαν απόσυρση του νομοσχεδίου και κάλεσαν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 10 το πρωί στην πλατεία Αγοράς.

Επιπλέον ύψωσαν κραυγή αγωνίας για το μέλλον του νοσοκομείου Χανίων λόγω των αποχωρήσεων προσωπικού.
Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γιάννης Μανωλικάκης κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση, ζήτησε οι εργαζόμενοι να πάρουν πίσω όσα εχουν χάσει ενώ σημείωσε ότι έδωσαν τη συνέντευξη στο νοσοκομείο για να αντιδράσουν στην διάλυσή του. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, Βαρδής Γεωργιακάκης, ειπε οτι το 13ωρο αποτελεί «δουλεία για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν παραπάνω από αυτό που αντέχουν». Αναφερόμενος στο νοσοκομείο, τόνισε ότι οι διοικητές στα ΜΜΕ μιλάνε για αφίξεις αλλά οι αποχωρήσεις εργαζομένων είναι περισσότερες. Σημείωσε οτι πρόσφατα παθολόγος – διαβητολόγος παραιτήθηκε και πλέον θα ιδιωτεύει. Ειπε επίσης ότι ενημερώθηκε και για αποχώρηση νευρολόγου για δικούς του λόγους. «Συρρικνώνεται το νοσοκομείο μας» τόνισε και υποστήριξε οτι με την απόφαση του υπουργού Υγείας οι γιατροί κλινικών να βλέπουν 12 ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία «θα δείτε παραιτήσεις». Εξέφρασε την ελπίδα να ισχύει η εξαίρεση για ειδικές κατηγορίες γιατρων.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε 9 παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, οπως εχει πληροφορηθεί.
Ειπε επίσης ότι σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και σωματεία σχεδιάζουν πανχανιώτικη συγκέντρωση για το νοσοκομείο.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι «κραυγή αγωνίας βγαίνει από τους συναδέλφους για το πόσο θα αντέξει το νοσοκομείο με τις αποχωρήσεις».
Απαντώντας σε ερωτήσεις, σημείωσε ότι εδώ και δύο χρόνια εργάζεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες το μισό προσωπικό από
αυτό που θα έπρεπε. Πρόσθεσε ότι στα όριά τους είναι οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου, τα επείγοντα εχουν μία γιατρό ενώ η δεύτερη γιατρός διορίστηκε σε κλινική του νοσοκομείου.
Ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Διονύσης Κωνσταντουδάκης τόνισε ότι «πρέπει να κατεβούμε στον δρόμο, να δώσουμε ενα δυναμικό παρών ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Λέμε ναι στην αξιοπρεπή δουλειά, όχι στην σκλαβιά». Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «μας καταδικάζει σε θάνατο».
Το μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου και αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων αποκομιδης απορριμμάτων Δημήτρης Γιαγκουδάκης, τόνισε οτι «θα διαδηλώσουμε για ένα καλύτερο αύριο για τα εργατικά μας δικαιώματα, για την παιδεία». Κάλεσε στη συγκέντρωση στην πλατεία Αγοράς «να φωνάξουμε για το μέλλον των παιδιων μας», «να φωνάξουμε ενάντια στο 13ωρο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum