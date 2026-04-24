Χανιά: Κινητοποίηση εργαζομένων στους Δήμους

«Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων επιτελούν σημαντικό έργο, επιβάλλεται να μονιμοποιηθούν», τόνισαν οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαδήλωσαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το Δημαρχείο Χανίων.

Η συγκέντρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητοποίησης που γίνεται σε όλη τη χώρα και αφορά του συμβασιούχους που έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και που η διαδικασία για την ανανέωση των συμβάσεων τους έχει αλλάξει τελευταία.

«Δουλεύω 21 χρόνια σε παιδικούς σταθμούς θα βγω σε σύνταξη σε 3 χρόνια και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θέλει να μας βγάλει στους δρόμους να ψάχνουμε δουλειές. Είναι σωστό αυτό το πράγμα;» αναρωτήθηκε η κ. Κυπραίου- πολύτεκνη μητέρα και συμβασιούχος στο Δήμο Χανίων. Συνέχισε λέγοντας «γιατί να μοριοδοτήσει η κυβέρνηση τις θέσεις για άτομα που δουλεύουν με το ίδιο καθεστώς. Προσπαθώ να βγω σε σύνταξη αλλά δεν θα με αφήσει.

.Άλλοι εργαζόμενοι επεσήμαναν πως «είμαστε χρόνια συμβασιούχοι, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δίχως την παρουσία μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, ΚΗΦΗ, Κέντρα Κοινότητας».