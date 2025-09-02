Χανιά: Κινητοποίηση αγροτών για τη δακοκτονία

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Αντιπεριφέρεια Χανίων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Χανίων.

Παράλληλα, έκαναν λόγο για «λειψή εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας για άλλη μια χρονιά».

Σε ψήφισμά τους προς τον Αντιπεριφερειάρχη, Νίκο Καλογερή, τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας σημείωσαν:

«Έχουμε φτάσει στα τέλη του καλοκαιριού και ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει και ο 4ος ψεκασμός, έχουν γίνει μόνο 2, αφού δεν υπάρχει απόθεμα σε φάρμακα. Αυτό σημαίνει και στην πράξη ότι έχουμε ουσιαστική εγκατάλειψη της προστασίας της ελαιοπαραγωγής. Στο ήδη βεβαρημένο κόστος παραγωγής έρχεται με αυτόν τον τρόπο για άλλη μια χρονιά να προστεθεί και το κόστος των ψεκασμών που κάνουν ατομικά οι ελαιοπαραγωγοί. Δεν μας φτάνουν λοιπόν όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ακρίβεια, λειψυδρία, έλλειψη έργων υποδομής έρχεται λοιπόν και η λειψή εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας για άλλη μια χρονιά. Η Περιφέρεια πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση σε νέο κύκλο ψεκασμών αντιμετώπισης του δάκου. Αποτελεί μόνο πρόκληση ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης να παραδέχεται πως τα σκευάσματα που στέλνει το υπουργείο δεν αρκούν παρά μόνο για 2 ψεκασμούς και επιπλέον έρχονται μετά το τέλος της δακικής περιόδου, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την επόμενη σεζόν».

Προσθέτουν ότι «ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος με την τιμή του ελαιόλαδου να έχει κατρακυλήσει πολύ κάτω τους κόστους παραγωγής, με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει φέρει αβεβαιότητα στο πότε και στο αν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές. Δεν θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά τα σπασμένα της πολιτικής τους, μαζικά και οργανωμένα παλεύουμε για την επιβίωση μας».

Καταλήγοντας τονίζουν ότι διεκδικούν:

•Να εξασφαλιστεί η ενιαία πανελλαδικά, ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του. Να μην ιδιωτικοποιηθεί το πρόγραμμα της δακοκτονίας που θα έχει τραγικές επιπτώσεις στους ελαιοπαραγωγούς. Άμεση πρόσληψη με πλήρη στις αρμόδιες υπηρεσίες όλου ασφαλιστικά/μισθολογικά δικαιώματα, εξασφάλιση μέτρων προστασίας.

•Να εξασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δακοκτονία και να καταργηθεί η εισφορά του 2% για τους μικρομεσαίους ελαιοπαραγωγούς.

•Κατώτερη εγγυημένη τιμή για το λάδι που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και αφήνει εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Φτηνό προϊόν για τις λαϊκές ανάγκες.

•Να σταματήσει να ανατίθεται σε εργολάβους (είτε μέσω ιδιωτών είτε μέσω Δήμων) το πρόγραμμα δακοκτονίας, που έχει τραγικές επιπτώσεις στους μικρομεσαίους παραγωγούς.