Χανιά: Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης από φοιτητές για την Παλαιστίνη

Σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, ζητώντας να κλείσει η βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα, να επέλθουν κυρώσεις στο Ισραήλ και να απεμπλακεί εντελώς η Ελλάδα, προχωρά ο Ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος του Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μετά τη Γενική Συνέλευση που είχε και στην οποία θίγει όλα τα ζητήματα που αφορούν στον χώρο της εκπαίδευσης:

«Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά έρχεται σε μία περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Η συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, η διασπάθιση εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, η ξεδιάντροπη στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, καθώς και η αντιλαϊκή πολιτική που προωθεί η Νέα Δημοκρατία σε μία σειρά τομέων, από την διάλυση του ΕΣΥ μέχρι την θέσπιση της 13ώρης εργασίας, είναι σημεία που έχουν προκαλέσει πολιτική φθορά στην κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μητσοτάκης προχωράει σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να αποπροσανατολίσει τα βλέμματα από την λαϊκή δυσαρέσκεια που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των επιλογών της, καθώς και για να αλλάξει άρδην τον χάρτη του δημόσιου πανεπιστημίου.

Να μην γίνει το Πολυτεχνείο Κρήτης το πρώτο «φοιτητοδικείο» στην Ελλάδα!

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε τον νόμο Ζαχαράκη, που αναβαθμίζει το πειθαρχικό πλαίσιο των φοιτητών και την εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης (κάμερες, drones, τουρνικέ). Πατώντας πάνω στον Νόμο Κεραμέως «Νέοι Ορίζοντες», θεσπίζει ποινές, για τους φοιτητές, πιο σκληρές και από τον ποινικό κώδικα που ισχύει στην υπόλοιποπη κοινωνία. Πρωτοστάτης στην συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ο κοσμήτορας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γ. Καρυστινός. Κομβικό ρόλο έπαιξε και η κυβερνητική́ παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στήνοντας ένα οργανωμένο σχέδιο στοχοποίησης εκλεγμένων συνδικαλιστών. Μάλιστα, για να οξυνθεί η ένταση που διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες στο Ίδρυμα, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά μέχρι και στον ίδιο τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλούμε τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας και την τοπική κοινωνία να καταδικάσουν την συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Φοιτητών, βάζοντας φρένο στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών στο ίδρυμά μας.

Σε αυτά τα πλαίσια, είδαμε και το ΕΚΠΑ να προσπαθεί να εκκινήσει πειθαρχικά σε βάρος 2 φοιτητών. Από την άλλη, ο κοσμήτορας Τσανάκας των ΗΜΜΥ ΕΜΠ, προχωράει σε κινήσεις ακραίου αυταρχισμού, με τους φοιτητές του ΕΜΠ και η διοίκηση των ΗΜΜΥ έχουν απομονώσει αυτές τις πρακτικές! Καταγγέλουμε την έφοδο της ΕΛΑΣ και τις συλλήψεις φοιτητών τα ξημερώματα της 14ης Οκτώβρη στο Κάτω Πολυτεχνείο. Ο πρύτανης του ΕΜΠ Χατζηγεωργίου, σαν ένας νέος Παπαϊωάννου, έδωσε εντολή να εισβάλλουν τα ΟΠΚΕ, καταπατώντας το άσυλο, με σκοπό να εκκενωθεί η κατάληψη του Φοιτητικού Συλλόγου Αρχιτεκτονικής. Η αστυνομία δεν έχει θέση μέσα στις σχολές μας!

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής & Διαγραφές Φοιτητών!

Τα τελευταία 5 χρόνια εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, έχουν μείνει κενές 974 θέσεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Φέτος, το Ίδρυμα ήταν 1ο πανελλαδικά σε κενές θέσεις αναλογικά με τις διαθέσιμες, αφού το 45,7% έμεινε κενό. Την ίδια στιγμή που η ΕΒΕ ερημώνει τις σχολές μας, οι διαγραφές φοιτητών θα έρθουν να τις αποδεκατίσουν, θέτοντας υπό διακύβευση την ύπαρξη ολόκληρων Ιδρυμάτων. Πανελλαδικά, δρομολογείται διαγραφή 290.000 φοιτητών, πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τους κόπους και τις θυσίες τόσων χρόνων για την λήψη πτυχίου. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης αναμένεται να διαγραφεί σχεδόν το 40% των εγγεγραμμένων φοιτητών του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ΕΘΑΑΕ. Οι μέσοι όροι (ΜΟ) αποφοίτησης σε χρόνια για τις σχολές του Ιδρύματος, αγγίζουν ή ακόμη και ξεπερνούν το όριο διαγραφής! Μάλιστα, το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι στον πάτο της πανελλαδικής κατάταξης αποφοίτησης στην κανονική διάρκεια σπουδών, με μόλις το 7% των αποφοίτων να παίρνουν πτυχίο στα 5 έτη.

Ιδιωτικά «Πανεπιστήμια»!

Το 2024 ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος Πιερρακάκη για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ένας νόμος κατάφωρα αντισυνταγματικός. Αυτός ο νόμος πρόκειται για ένα ακόμη σκάνδαλο της κυβέρνησης, αφού τα προγράμματα σπουδών δεν έχουν βασικές προϋποθέσεις, ενώ τα πτυχία θα είναι ισότιμα με αυτά των δημοσίων ΑΕΙ. Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει καταδικάσει αυτόν τον νόμο, κάνοντας ξεκάθαρο ότι οι προσπάθειες για διάλυση των πτυχίων μας, απόσχισης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και καταστρατήγησης της προοπτικής μας θα μείνει στα χαρτιά.

Ήταν σαν και εμάς, ήταν φοιτητές!

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο να βαφτίζει τους φοιτητές «εγκληματίες», ενώ το μόνο έγκλημα είναι ότι εξακολουθεί να βρίσκεται κυβέρνηση αυτού του τόπου. Όσο και αν προσπαθεί να λοιδορήσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και να μας εμπαίξει, η ελληνική κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Μητσοτάκης ευθύνεται για τον θάνατο των 57 συνανθρώπων μας και για την συγκάλυψη του. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο δρόμο, αναδεικνύοντας την δολοφονική πλευρά των ιδιωτικοποιήσεων. Σταθήκαμε στο πλάι του Πάνου Ρούτσι, που δικαιώθηκε μετά από 23 μέρες απεργίας πείνας που ζητούσε την εκταφή́ του γιού του για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να μαθευτεί αλήθεια. Μπροστά, λοιπόν, στο τεράστιο κύμα οργής και συμπαράστασης στον Π. Ρούτσι, η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε.

Η ακρίβεια εξαθλιώνει λαό και νεολαία – Καμία σκέψη για θέσπιση του 13ωρου!

Η ελληνική κοινωνία βυθίζεται στην εξαθλίωση, λόγω της κυβερνητικής πολιτικής της φτωχοποίησης και των συνεχών ανατιμήσεων. Πόσο μάλλον στα Χανιά που κυριαρχεί ο τουρισμός και τα ενοίκια εκτοξεύονται λόγω των AirBnB, το πρόβλημα γίνεται όλο και χειρότερο. Σε αυτή την συνθήκη, η διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης εφαρμόζει για πρώτη χρονιά τα ακαδημαϊκά κριτήρια των 6 περασμένων μαθημάτων για την διατήρηση της εστίας. Παράλληλα, ενώ η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει, δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για την μηναία φοιτητική κάρτα μεταφορών, ζήτημα το οποίο οι Φοιτητικοί Σύλλογοι πάλεψαν πριν 2 χρόνια και κατάφεραν να πέσει από τα 40 στα 20 ευρώ! Ο Μητσοτάκης, πάνω σε όλα αυτά, έρχεται να θεσπίσει την 13ωρη εργασία, έναν νόμο ο οποίος έρχεται να επιβάλει τον εργασιακό μεσαίωνα. Δεν πρόκειται να ζούμε για να δουλεύουμε σαν σκλάβοι! Εμείς θα αγωνιστούμε για όλα αυτά που μας αξίζουν, για ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρά πτυχία με επαγγελματική προοπτική, όπως κάναμε και στην απεργία της 14ης Οκτώβρη, πλάι στους εργαζόμενους!

Νίκη στην Ιντιφάντα!

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε πιστό ακόλουθο του ΝΑΤΟ, στηρίζοντας στρατιωτικά και πολιτικά το Ισραήλ και την γενοκονία που διαπράττει σε βάρους του Παλαιστινιακού λαού, ενώ ταυτόχρονα η Βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα παίζει κομβικό ρόλο. Ο ελληνικός λαός, όμως, έχει αποδείξει ότι βρίσκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, μέχρι η Παλαιστίνη να είναι ελεύθερη!

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Συμμετέχουμε στην Παγκρήτια πορεία, την Παρασκευή 17 Οκτώβρη στις 18:00 στην πλ. Δημοτικής Αγοράς, ενάντια στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

Αντιπολεμική-Αντιϊμπεριαλιστική κινητοποίηση στη Βάση του ΝΑΤΟ στην Σούδα, Σάββατο 18 Οκτώβρη, με προσυγκέντρωση των Φοιτητικών Συλλόγων στην πλ. Δημοτικής Αγοράς!

Κινητοποιήσεις στο εσωτερικό του Ιδρύματος με σκοπό να τοποθετηθούν οι διοικήσεις!

Καμπάνια ενάντια στα πειθαρχικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τις διαγραφές φοιτητών και την διάλυση του δημοσίου πανεπιστημίου, πολύμορφες δράσεις.

Συντονισμός το επόμενο διάστημα με τους υπόλοιπους φορείς της Πολυτεχνικής κοινότητας, ενάντια στην διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου

Συνέντευξη τύπου με την ΠΟΣΔΕΠ το επόμενο διάστημα!

Νέος γύρος Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου, την Τετάρτη 22 Οκτώβρη».