Χανιά: Κίνδυνος πλημμύρας σε περιαστικές περιοχές

Τα λάστιχα σε χαντάκια και αγωγούς ομ- βρίων αποτελούν τον “υπ’ αριθμόν 1 κίν- δυνο” για πλημμυρικά φαινόμενα ειδικά στις περιαστικές περιοχές των Χανίων. Την ίδια ώρα έχουν καθαριστεί σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΧ το 80% των φρεατίων. Αυτά μεταξύ άλλων ειπώθηκαν στη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου το πρωί της Παρασκευής.

Παράλληλα από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Μανώλη Λέκκα έγινε μια εκτενή αναφορά στην αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε αλλά και στις παρεμβάσεις του Δήμου για θέματα αντιμετώπισης πλημμυρών.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΧ κ. Ν. Αποστολάκη « μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί η εγκατάσταση σε πολλά χαντάκια και αγωγούς ομβρίων λάστιχα που τοποθετούνται για να ποτίζουν κτήματα και ιδιοκτησίες πολιτών. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους και τους τοπικούς προέδρους να απομακρυνθούν γιατί μειώνουν τη διατομή ώστε να μπορούν να φεύγουν τα ύδατα ελεύθερα και ανεμπόδιστα.» Η ίδια εξήγησε πως «δεν πρόκειται για ένα λάστιχο σε ένα χαντάκι, αλλά για πληθώρα και αυτό συμβαίνει σε όλες τις δημοτικές ενότητες» και κάλεσε τους τοπικούς προέδρους να συμβάλλουν στο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Η κ. Αποστολάκη ανέφερε επίσης πως σε ένα ποσοστό 80% έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια καλώντας τους πολίτες συνδράμουν και αυτοί στις προσπάθειες.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Στο “ρέμα των σπηλαίων” στις Μουρνιές που στις πλημμύρες του 2020 κατέβασε πολλά νερά μέσα στην κωμόπολη αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος δημ. Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς. Πιο συγκεκριμένα επεσήμανε πως έκτοτε παρότι έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία η Π.Ε. Χανίων ζήτησε κάποια έργα από τη ΔΕΥΑΧ αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί.

Απαντώντας η κ. Αποστολάκη υποστήριξε πως ο δρόμος του ΟΑΔΥΚ που περνάει βόρεια του ρέματος, ανήκει στον ελληνικό δημόσιο και ότι η ΔΕΥΑΧ έχει υλοποιήσει εργασία και θα κάνει και “Ιρλανδική διάβαση”. Υποστήριξε πως ο μεγάλος κίνδυνος για πλημμύρες έχει να κάνει με τις εκσκαφές και την δρόμου στην ιδιοκτησία του οικοδομικού συνεταιρισμού των Πολυτέκνων. Στις εργασίες αυτές «δεν υπάρχει καμία μελέτη για πλημμυρικά φαινόμενα και αντιπλημμυρική προστασία. Γίνεται ένα σκάψιμο που θα οδήγησε τα νερά στο δρόμο αυτό, στην πίσω πόρτα του Νοσοκομείου και από εκεί θα εισχωρήσουν προς το Νοσοκομείο».

Κατέληξε λέγοντας πως θα πρέπει οι φορείς να συζητήσουν τα θέματα. Για το ίδιο θέμα η κ. Σοφία Ελευθεριάδου – Παπαδάκη δήλωσε πως ο δρόμος του ΟΑΔΥΚ έχει χαρακτηριστεί ως κύριος δημοτικός δρόμος και ότι τα έργα που γίνονται για τον οικοδομικό συνεταιρισμό των Πολυτέκνων θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα.

Σειρά θεμάτων

Αναφορικά με άλλα θέματα που τέθηκαν από τα “Χ.ν.” προς τον κ. Λέκκα ειπώθηκαν μεταξύ άλλων ότι για:

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΕΥΑΧ: Ο κ. Λέκκας για το ίδιο θέμα παρατήρησε πως «έχει δοθεί ειδική εργολαβία που καθαρίζει όλα τα φρεάτια της πόλης, ξεκινώντας από αυτά που έχουν επείγον χαρακτήρα και περιμένουμε να επισπεύσουμε αυτή τη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τα όποια πλημμυρικά φαινόμενα».

• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΥΛΑΚΕΣ:

Ερωτηθείς αναφορικά με τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλακιών σε ημιαστικές περιοχές του Δήμου όπως το Κόκκινο Μετόχι, οι Μουρνιές κα. ο κ. Λέκκας απάντησε πως «ήδη έχουμε ξεκινήσει εποπτείες αρκετών περιοχών που είναι υπό κίνδυνο να πληγούν από πλημμύρες, ιδιαίτερα στα Κατσιφαριανά που μας έτυχε πέρυσι η μεγάλη πλημμυρική κατάσταση. Έγιναν καθαρισμοί σε πολλούς αύλακες που δημιούργησαν το πρόβλημα, παρ’όλα αυτά παραμένουν κάποια προβλήματα στην περιοχή. Μάλιστα εκεί σηματοδοτήσαμε μια νέα “Ιρλανδική διάβαση”. Σίγουρα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, σιγά-σιγά σε βάθος χρόνου αν γίνει ένα σωστός προγραμματισμός και σε ετήσια βάση και ολοκληρώνουμε έργα που είναι σταθερά και παραμένουν σε βάθος χρόνους, πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό έργο προστασίας για το Δήμο».

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

Σε ότι έχει να κάνει με το δια- χειριστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στην Κρήτη που υπάρχει από το 2017 ο κ. Λέκκας σχολίασε πως «πάνω σε αυτό στηριζόμενοι έχουμε κάνει με τη ΔΕΥΑΧ κάποιες εποπτείες για τη Σούδα και τις λεκάνες εκείνες που έχουν μεγάλη ένταση από ισχυρές βροχοπτώσεις σε απορροή. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε σταδιακά, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια τόσο τεράστια χρηματοδότηση εκτός και αν προκύψει από κάποιο φορέα, ώστε να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε σε συντομότερο χρόνο».

• ΜΟΡΩΝΗΣ-ΕΡΤ: Για την Κάτω Σούδα, την εκβολή του Μορώνη και πιθανούς κινδύνους από τα έργα που έκανε εκεί η ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος ανέφερε πως η ΔΕΥΑΧ έχει επιτελέσει ένα έργο από τη μεριά της θάλασσας κάνοντας μεγαλύτερες διανοίξεις στους αύλακες για τη γρήγορη μεταφορά το νερού στο ποτάμι και στη θάλασσα ενώ για τις εργασίες στο χώρο της ΕΡΤ υπογράμμισε πως «δεν είναι κάτι ανησυχητικό γιατί πήγα και εγώ και είδα την όλη κατάσταση και έχουμε σκοπό να ζητήσουμε από την ΕΡΤ να κάνει διάνοιξη του χάνδακα που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το δρόμο και οδηγεί στο ποτάμι ώστε να διευκολύνει την άμεση απορροή ώστε ο δρόμος να μην πλημμυρίζει ή έστω να συγκεντρώνει λιγότερη ποσότητα νερού για την ασφάλεια όλων εκείνων που διέρχονται το δρόμο».

Η αντιπυρική περίοδος

Σε μια απολογιστική αναφορά τις αντιπυρικού περιόδου προχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος λέγοντας πως «θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά με εξαίρεση τις δύο φωτιές στην Ιεράπετρα και στα Τεμένια».

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες που θα προχωρήσουν σε καύσεις να είναι προσεκτικοί καθώς οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Στη συνέχεια ερωτηθείς σχετικά με τον Κλαδισό ποτάμο υπογράμμισε πως οι υπηρεσίες που τον έλεγξαν βεβαιώνουν ότι είναι καθαρισμένος.

Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού ο διοικητής των Π.Υ. Χανίων κ. Δ. Ρεγκάς πως το κάψιμο των κλαδιών που θα ξεκινήσει αύριο ανησυχεί την πυροσβεστική η οποία εφιστά την προσοχή όλων.