Χανιά: Κατολισθήσεις και κοπές δέντρων λόγω καιρού – “Συναγερμός” στην Πυροσβεστική

1 από 8

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Στα Χανιά κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην εθνική οδό (ΒΟΑΚ) μετά τα Μεγάλα Χωράφια προς το Καλάμι, ενώ “συναγερμός” σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς χρειάστηκε να επέμβει για κοπές δέντρων σε διάφορες περιοχές λόγω των καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν (έως αργά το μεσημέρι της Τετάρτης) στα Περιβόλια, στη Νέα Χώρα, στη Θυμιά των Κεραμειών και στο Ανατολικό Σέλινο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα δέντρα είχαν πέσει στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τίθενται ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Σε όλα τα περιστατικά επενέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση των δέντρων από τα επικίνδυνα σημεία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο μεταξύ, προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ηρακλειώτικα ΜΜΕ, αποκλείστηκε η διέλευση οχημάτων από τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά για λόγους ασφαλείας των οδηγών, συνεργεία απομάκρυναν χώματα από το οδόστρωμα στην οδό Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και στην οδό Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι) ενώ σε δυο σημεία στον Άγιο Βλάσση σημειώθηκαν κατολισθήσεις χωμάτων.