Χανιά: Καθαρισμοί ρεμάτων με ελλιπή χρηματοδότηση

Χωρίς χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος αλλά με ιδίους πόρους προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε καθαρισμούς ρεμάτων στο νομό Χανίων, εν όψει του χειμώνα.

Ωστόσο, ερώτημα παραμένει αν τα λεφτά θα… φτάσουν για τον απόλυτο καθαρισμό των ρεμάτων.

Οπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής στο περιθώριο της σύσκεψης του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στα Χανιά, «έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση για να τα φέρουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαρισμού που δεν μας δόθηκε» και έτσι «εχουμε μικροποσά με τους οποίους κάνουμε τους καθαρισμούς που χρειάζονται».

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, «βάσει υπολογισμού που είχαν κάνει οι υπηρεσίες μας, για να γίνει βαθύς καθαρισμός σε όλα τα ρέματα που εγκυμονούν κινδύνους όπως σε αυτά που διατρέχουν καλλιέργειες, οικιστικές και τουριστικές περιοχές, απαιτείται ένα ποσό περίπου 4 εκατ. Ευρώ».

Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει καθαρισμούς με μικροποσά που διαθέρει.

«Αυτή τη στιγμή στον Ταυρωνίτη, παρόλο που τον έχουμε διευθετήσει, έχει εμφανιστεί τεράστια αύξηση βλάστησης, φυτών και ευκαλύπτων που βγαίνουν μέσα από τους συρματόσακους. Όσο μεγαλώνουν τα δέντρα διαλύουν τους συρματόσακους. Παρεμβαίνουμε εκεί, θα παρέμβουμε και στον Κερίτη που θέλει καθάρισμα και πιθανότατα και στον Κλαδισό. Είμαστε σε επιφυλακή», είπε ο κ. Καλογερής.

Από τη μεριά του ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, είπε ότι στην πλειοψηφία των ρεμάτων έχει γίνει έλεγχος και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Ο κ. Τσαπάκος δήλωσε ότι «έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα μεθοδικά και στοχευμένα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο ίδιο μοντέλο που δουλέψαμε κατά την αντιπυρική περίοδο η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει» και συμπλήρωσε: «Όπου χρειαστεί θα γίνουν στοχευμένοι καθαρισμοί. Ήδη γίνονται παρεμβάσεις. Θα δούμε σε συνεργασία με τους δήμους πού υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις ώστε να γίνει καλύτερος συντονισμός και να είμαστε έτοιμοι περιμένοντας τα πολυπόθητα νερά τα οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής, έρχονται με ραγδαιότητα».

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, πύραρχος, Αργύρης Ρεγκάς, τόνισε ότι μολονότι βρισκόμαστε στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και πρόσθεσε:

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα και για πλημμυρικά φαινόμενα που τυχόν να προκύψουν. Σήμερα συντονιζόμαστε όλοι οι φορείς προς αυτόν τον σκοπό. Το πυροσβεστικό σώμα ως κύριος βραχίονας της πολιτικής προστασίας οφείλει και είναι προετοιμασμένο».

Ο κ. Ρεγκάς συμπληρωσε ότι στον νομό Χανίων «τον φετινό χειμώνα θα έχουμε επιπλέον την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων που θα συνδράμει στην αντιμετώπιση όποιου πλημμυρικού φαινομένου προκύψει».