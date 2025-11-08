Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – Κλειστή η οδός Κυδωνίας (φωτ. & video)

Από τύχη δεν υπήρξαν -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- τραυματίες το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Κυδωνίας (στό ύψος της μίας εισόδου του ΚΤΕΛ) όταν και κατέρρευσε μεγάλο τμήμα μπαλκονιού από τον 4ο όροφο οικοδομής.

1 από 6

Όπως φαίνεται στο βίντεο και στις φωτογραφίες, ο δρόμος έχει κλείσει ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα ενώ πολλοί πολίτες βγήκαν έντρομοι από σπίτια και καταστήματα προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί. Η οδός Κυδωνίας παραμένει κλειστή από την συμβολή με την οδό Μανουσογιαννάκηδων και από την συμβολή με την Παρθενίου Κελαϊδή, καθώς έχει γεμίσει με τμήματα του μπαλκονιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται πτώση σοβάδων στο συγκεκριμένο σημείο.