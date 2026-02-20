menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Κατάθεση πραγματογνώμονα στη δίκη της Πολεοδομίας

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Mε την κατάθεση του πραγματογνώμονα που όρισε το δημόσιο και μηχανικού προς υπεράσπιση των κατηγορούμενων συνεχίσθηκε χθες η δίκη της Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων με κατηγορούμενους υπαλλήλους καθώς και τους ιδιοκτήτες κατοικίας που χρησιμοποιείται για τουριστική εκμίσθωση.

Ο πραγματογνώμονας σημείωσε πως υπήρξαν κάποιες αποκλίσεις ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση που έκανε η Υπηρεσία Δόμησης στην τουριστική κατοικία, υπογραμμίζοντας πως η δεύτερη ήταν η σωστή. Παρατήρησε επίσης πως οι πολεοδομικές παραβάσεις που καταγράφηκαν δεν ήταν σημαντικές.

Ακολούθησε μηχανικός προς υπεράσπιση των κατηγορούμενων που υπογράμμισε πως η Υπηρεσία Δόμησης έκανε τη δουλειά της και το πρόστιμο που επέβαλλε ήταν μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε. Η κατάθεση του πάντως δεν προχώρησε λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι κατηγορούνται μετά από μήνυση οικογένειας που υποστηρίζει ότι η χρήση κτίσµατος δίπλα στη δική της κατοικία για τουριστική χρήση έγινε κατά παράβαση νόµων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, διαταράσσοντας την οικιακή της ειρήνη έχοντας ως αποτέλεσµα «να πληγεί η υγεία ανήλικου παιδιού της που βρίσκεται στο φάσµα του αυτισµού».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum