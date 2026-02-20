Χανιά: Κατάθεση πραγματογνώμονα στη δίκη της Πολεοδομίας

Mε την κατάθεση του πραγματογνώμονα που όρισε το δημόσιο και μηχανικού προς υπεράσπιση των κατηγορούμενων συνεχίσθηκε χθες η δίκη της Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων με κατηγορούμενους υπαλλήλους καθώς και τους ιδιοκτήτες κατοικίας που χρησιμοποιείται για τουριστική εκμίσθωση.

Ο πραγματογνώμονας σημείωσε πως υπήρξαν κάποιες αποκλίσεις ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση που έκανε η Υπηρεσία Δόμησης στην τουριστική κατοικία, υπογραμμίζοντας πως η δεύτερη ήταν η σωστή. Παρατήρησε επίσης πως οι πολεοδομικές παραβάσεις που καταγράφηκαν δεν ήταν σημαντικές.

Ακολούθησε μηχανικός προς υπεράσπιση των κατηγορούμενων που υπογράμμισε πως η Υπηρεσία Δόμησης έκανε τη δουλειά της και το πρόστιμο που επέβαλλε ήταν μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε. Η κατάθεση του πάντως δεν προχώρησε λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι κατηγορούνται μετά από μήνυση οικογένειας που υποστηρίζει ότι η χρήση κτίσµατος δίπλα στη δική της κατοικία για τουριστική χρήση έγινε κατά παράβαση νόµων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, διαταράσσοντας την οικιακή της ειρήνη έχοντας ως αποτέλεσµα «να πληγεί η υγεία ανήλικου παιδιού της που βρίσκεται στο φάσµα του αυτισµού».