Τοπικά

Χανιά: Καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση βιασμών του νεαρού Γιάννη

Γιάννης Λυβιάκης
Για τις 26 Νοεμβρίου διακόπηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, η εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης των βιασμών του νεαρού Γιάννη σε χωριό του Δήμου Πλατανιά.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, εξετάστηκαν ως μάρτυρες δυο γυναίκες από το χωριό, ο γιος της μίας, ένας άνδρας από τη διπλανή γειτονιά και η κοινωνική λειτουργός από το ίδρυμα που μένει ο Γιάννης.
Οι μάρτυρες μίλησαν για παραμέληση του παιδιού που κυκλοφορούσε μόνο του στο χωριό, ενώ η μάρτυρας από τη δομή μίλησε για πιο γενικά θέματα σχετικά με τα άτομα με νοητική στέρηση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στις υπηρεσίες ανηλίκων του Δήμου Πλατανιά.
Η δίκη διακόπηκε στις 4.40 το απόγευμα της Δευτέρας και θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου με κατάθεση τριών ακόμη μαρτύρων από το κατηγορητήριο και των μαρτύρων υπεράσπισης.
Υπενθυμίζεται ότι ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου, ο 68χρονος γείτονας και ο πατέρας του Γιάννη.
Στον 68χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών και στον 67χρονο ποινή 10 ετών για την πρώτη πράξη τη συνέργεια στους βιασμούς και 6 ετών για την παραμέληση και κατά συγχώνευση 14 ετών.

