Χανιά: Καταστροφή σε καλλιέργειες από τη λειψυδρία

Σε απόγνωση οι παραγωγοί αβοκάντο στον κάµπο των Χανίων

Στο χώµα καταλήγει ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής αβοκάντο στον κάµπο των Χανίων, εξαιτίας της µειωµένης παροχής νερού!

Τα «Χανιώτικα νέα» βρέθηκαν χθες το πρωί σε καλλιέργειες αβοκάντο στην κοιλάδα του Κερίτη όπου οι παραγωγοί δίνουν “µάχη” όχι για να κρατήσουν την παραγωγή τους και για να µην ξεραθούν και τα δέντρα τους!

Μαζί µε τον κ. Γιώργο Παπαδάκη, µπαίνουµε σε ένα περιβόλι µε αβοκάντο από τα πολλά της περιοχής. Οι καρποί έχουν πέσει στο έδαφος, τους έχει απορρίψει το δέντρο, το ίδιο συµβαίνει και στα διπλανά χωράφια.

«Πρώτη φορά φέτος είναι τόσο δραµατική η κατάσταση, το νερό για τους παραγωγούς έχει ελαττωθεί πολύ, πηγαίνει σε Πλατανιά, Αγία Μαρίνα και εµείς παίρνουµε το βούρκο από τη λίµνη!» αναφέρει ο παραγωγός. Μέχρι πριν από µένα µήνα οι παραγωγοί έπαιρναν νερό Τρίτη- Πέµπτη- Σάββατο 8 το πρωί -8 το βράδυ , αλλά τις τελευταίες 15 ηµέρες προσφέρετε Τρίτη και Σάββατο 2 το µεσηµέρι- 8 βράδυ και την Πέµπτη 8 το πρωί – 2 το µεσηµέρι.

« Ανοίγουν όλοι το νερό για να ποτίσουν µε αποτέλεσµα να µην ποτίζει κανείς, γιατί δεν φτάνει για άλλους. Εκεί παίρναµε 50-60-70 κυβικά τώρα έχουµε πέσει στα 7,8,9 κυβικά. Έχουν ξεφορτώσει τα δέντρα τους καρπούς γιατί το δέντρο όταν “ζορίζεται” ξεφορτώνεται πρώτα τους καρπούς και µετά τα φύλλα» λέει ο κ. Παπαδάκης και συνεχίζει: «Έχουµε αναγάγει ναυαρχίδα της ελληνικής οικονοµίας τον τουρισµό και χάνουµε την παραγωγή. Η Κρήτη µέχρι τη δεκαετία του ΄70 ήταν αυτάρκης σε ένα ποσοστό 70%, πλέον δεν παράγει ούτε το 10% εισάγουµε τα πάντα! Κάποια στιγµή οι µεγάλες τουριστικές εταιρείες πιθανόν να πάνε αλλού τον κόσµο, γιατί θα είµαστε ακριβοί ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο. Τι θα γίνει τότε ; Θα φάµε τα ξενοδοχεία ; ∆εν µπορεί να καταργήσουµε την αγροτική παραγωγή ; Η Περιφέρεια δίνει συνέχεια άδειες για ξενοδοχεία τεράστια και στον κόλπο της Κισσάµου και στα Νοπήγεια µε 4000 κλίνες, πισίνες, γκολφ κα. Φτάνει το νερό ,αντέχει η Κρήτη τόσο τουρισµό;»

Στο ίδιο µήκος κύµατος ένας ακόµα παραγωγός ο κ. Ηλίας Καψωµένος. Αφήνει αιχµές για τον ΟΑΚ καθώς όπως λέει « τραβάει ανεξέλεγκτα και έχει αποξηράνει τις πηγές. Πρέπει να γίνει µια πιο σωστή διαχείριση δε µπορεί να παίρνει ο ένας τα νερά του άλλου και να µένουν ξεκρέµαστοι οι παραγωγοί που έχουν επενδύσει στην παραγωγή και έχουν κάνει και έξοδα και κόπο. Καλός είναι ο τουρισµός αλλά είναι ευάλωτος το είδαµε µε το κορωνοιό».

Ο κ. Ηλίας µας δείχνει µια σειρά από δέντρα αβοκάντο που στη γλώσσα των παραγωγών “ έχουν στρεσαριστεί” και έχουν χάσει τους καρπούς τους που θα ήταν ώριµο για µάζεµα από το Νοέµβριο. «Τα νερά τα έχουν πάρει τα ξενοδοχεία , ανοίγουν τα ντουζ , έχουν γκαζόν που θέλει πάρα πολύ νερό, πισίνες.

Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί τα ντουζ να λειτουργούν µε χρονοδιακόπτες, δεν µπορεί να χρησιµοποιούν ανεξέλεγκτα όσες ποσότητες νερού θέλουν και εµείς να µην έχουµε τα βασικά! Είµαι βιοκαλλιεργητής και είναι απαραίτητο να λειτουργήσουµε λιπαντήρα για να βάλουµε τα λιπάσµατα αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν δεν υπάρχει καµία ροή στο νερό;» αναρωτιέται.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ

Στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΤΟΕΒ συναντάµε µια οµάδα παραγωγών. «Την ίδια στιγµή που στον κάµπο δεν έχουµε νερό, στα Νεροκούρου, στις Μουρνιές δίνονται τεράστιες ποσότητες νερού και ποτίζουν µε πίεση. ∆εν λέµε να µην ποτίσουν αυτοί αλλά δεν µπορεί να κλείνουν το βράδυ ώστε τουλάχιστον µε αυτόν τον τρόπο να πάρει νερό και ο κάµπος; Όσο τραβάµε από τον υδροφόρο δεν γεµίζουν οι πηγές και δεν παίρνει νερό και η λίµνη της Αγιάς» αναφέρουν.

Οι παραγωγοί πλέον ανησυχούν πως η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί δεν είναι τυχαία. «Θέλουν να βάλουν “χέρι” στα νερά, στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης, να διαλύσουν τους ΤΟΕΒ ακόµα και αυτούς που είναι οικονοµικά ανεξάρτητοι και να επιβάλλουν έναν φορέα σε επίπεδο Κρήτης.

Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πιο χαµηλά από ποτέ, ο ΟΑΚ αντλεί “φουλ” από τα Μυλωνανιανά έτσι οι πηγές της “Κολύµπας” από όπου παίρνει ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου να µην µπορούν να δώσουν νερό! Υπάρχουν και τρία πηγάδια στο Πατελάρι από που τραβούσαν 1000 κυβικά την ώρα αλλά µε την καταστροφή του 2019 µπαζώθηκαν και τα τρία.

Αν ξεµπαζωθούν τα πηγάδια αυτά που έχουν επιφανειακό νερό του Κερίτη θα µπορούν να ενισχύσουν το αρδευτικό δίκτυο αλλά δεν το κάνουν!» τονίζουν.

Ενισχύεται µε 10.000 κυβικά ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου

Μετά από συνεννοήσεις ηµερών µε τον ΟΑΚ, συµφωνήθηκε να δοθούν στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου 10.000 κυβικά νερού την εβδοµάδα προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του. «Ο ΟΑΚ θα αναλάβει να κάνει τη διασύνδεση και από τα 10.000 κυβικά που λαµβάνουµε την εβδοµάδα, θα πάρουµε 20.000 κυβικά. Αυτό µας είπαν ότι µπορεί να γίνει στις αρχές της εβδοµάδας που έρχεται. Και εµείς έχουµε αυστηροποιήσει πολύ το πρόγραµµα ποτίσµατος µας. Από εκεί που κάθε ζώνη πότιζε 12 ώρες το 48ωρο, πλέον ποτίζει 6 ώρες το 48ωρο. Πρόκειται για άρδευση µε το σταγονόµετρο» δήλωσε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου κ. Αποστόλης Βουλγαράκης.

«Αβοκάντο χωρίς νερό; Χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας!»

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή παραγωγή που απευθύνθηκε στην εφηµερίδα µας απευθύνοντας έκκληση για άµεσα µέτρα:

«Είµαι καλλιεργητής αβοκάντο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι που επέλεξαν µια δυναµική καλλιέργεια µε προοπτικές. Τα τελευταία χρόνια, όµως, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα διαρκές και επιδεινούµενο πρόβληµα: την έλλειψη επαρκούς και σταθερής άρδευσης. Η κατάσταση απο τον Ιουλιο είναι πλέον οριακή. Παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, το φράγµα Βαλσαµιώτη στον Βατόλακκο παραµένει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, ενώ οι υποδοµές του ΤΟΕΒ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες µας. Καλλιέργειες κινδυνεύουν, επενδύσεις µαταιώνονται και αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Το φράγµα, έργο υψίστης σηµασίας για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, εγκαινιάστηκε το 2014. Ωστόσο, µέχρι και σήµερα – 11 χρόνια µετά – δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εξαιτίας τεχνικών σφαλµάτων, διαρροών, καθυστερήσεων και ανεπαρκούς πολιτικής βούλησης για επίλυση του προβλήµατος.

Είναι απογοητευτικό να βλέπεις ένα τόσο δαπανηρό έργο, µε κόστος δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, να στέκει κενό ή µερικώς γεµάτο, χωρίς να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί -που στηρίζουµε την τοπική οικονοµία- δεν έχουµε πρόσβαση στο βασικότερο αγαθό: το νερό.

Ζητούµε:

Άµεση ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στεγάνωσης και λειτουργίας του φράγµατος.

∆ιαφανή ενηµέρωση από τον ΟΑΚ και τις αρµόδιες αρχές για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

Αναβάθµιση των υποδοµών του ΤΟΕΒ ώστε να διασφαλιστεί η άρδευση µέχρι την πλήρη λειτουργία του φράγµατος.

∆εν µπορούµε να περιµένουµε άλλο “λίγο”. Το νερό είναι ζωή – και για µας, είναι βιώσιµη παραγωγή. Το ζητούµενο δεν είναι η διαµαρτυρία, αλλά η λύση. Καλούµε τους υπευθύνους να δουν κατάµατα την πραγµατικότητα και να δώσουν προτεραιότητα όχι σε νέα έργα, αλλά στην ενεργοποίηση όσων ήδη υπάρχουν και λιµνάζουν» .