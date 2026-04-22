Χανιά: Καταγγέλουν την επίθεση σε οδηγό λεωφορείου

Το Εργατικό Κέντρο Χανίων και το Σωματείο Εργαζομένων Μεταφορικών Επιχειρήσεων Δυτικής Κρήτης «Ο Άγιος Χριστόφορος» καταγγέλλουν την επίθεση που έγινε σε εργαζόμενο, οδηγό λεωφορείου στα Χανιά, το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο οδηγός βρισκόταν σε αναμονή για να κάνει το τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, όταν ένας κουκουλοφόρος τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο κεφάλι. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του έκαναν ράμματα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας εναντίον των εργαζομένων,στεκόμαστε δίπλα στον συνάδελφο και του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση»