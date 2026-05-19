menu
19.4 C
Chania
Τρίτη, 19 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Καταγγελία ενοικιάστριας για νέα αύξηση ενοικίου παρά τη σύμβαση σε ισχύ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ξαφνική απαίτηση αύξησης ενοικίου από ιδιοκτήτρια  κατοικίας όπου διαμένει επί δέκα και πλέον χρόνια με το ανήλικο παιδί της, κατήγγειλε στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενοικιάστρια.   Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία απευθύνθηκε η καταγγέλλουσα, υπενθυμίζει μέσω ανακοίνωσης τα δικαιώματα των ενοικιαστών και καλεί τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση και στήριξη απέναντι σε μη συμβατικές πρακτικές.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετικά ανακοίνωση «Ενοικιαστρια οικίας, στα Χανιά, κατήγγειλε στις 18-5-2026, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει από την ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου σπιτιού της

Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την καταγγελία, η ενοικιαστρια διαμένει στην οικία πάνω από 10 έτη ,είναι μονογονεϊκή οικογένεια ,. διαμένει με τον ανήλικο παιδί της,έχει σύμβαση έως τον Σεπτέμβριο του 2026, έχει πληρώσει αύξηση 50 ευρώ.πριν 3 μήνες και τώρα τον Μάιο ξαφνικά της ξαναζήτησε αύξηση 60 ευρώ, πράγμα που την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την ενοικιαστρια
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ενημέρωση ,μετά την επίσκεψη της ενοικιαστριας στο γραφειο, της επισήμανε ότι η ιδιοκτήτρια δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς αύξηση πριν.τη λήξη της νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης.
Επίσης της επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης για κύρια κατοικία είναι τρία (3) έτη, ακόμη και αν το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί για μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας, το ύψος του ενοικίου είναι σταθερό, εκτός εάν στο αρχικό συμβόλαιο έχει προβλεφθεί ρητά συγκεκριμένος όρος για ετήσια αναπροσαρμογή (π.χ. βάσει του πληθωρισμού).
Επίσης της δόθηκαν μονομερής οδηγίες όπως;

Τι ισχύει νομικά για εσάς
Παρότι έχετε μακροχρόνια διαμονή αλλά έχετε σύμβαση πιστοποιημένη και από το Κράτος αλλά και.οι.καταβολη των ενοικίων γίνονται μέσω τραπέζης.
Καμία μονομερής τροποποίηση: Ο ιδιοκτήτης ,δεν μπορεί να αλλάξει το ενοίκιο ή άλλους όρους χωρίς τη δική σας γραπτή συγκατάθεση όσο το συμβόλαιο είναι σε ισχύ.
Άρνηση αύξησης: Έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε την αύξηση των ,60 ευρώ και να συνεχίσετε να καταβάλλετε το συμφωνημένο ενοίκιο.
Προστασία από έξωση: Η ιδιοκτήτρια ,δεν μπορεί να σας κάνει έξωση επειδή αρνηθήκατε μια παράνομη αύξηση πριν λήξει η προθεσμία της σύμβασης σας
Πώς να Διαχειριστείτε την κατάσταση
Γραπτή Ενημέρωση: Απαντήστε στην ιδιοκτήτρια (κατά προτίμηση με γραπτό μήνυμα ή email) αναφέροντας ευγενικά ότι το συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ και βάσει νόμου το ενοίκιο παραμένει σταθερό.
Συνέπεια Πληρωμών: Συνεχίστε να καταθέτετε κανονικά και στην ώρα του το τρέχον, συμφωνημένο ενοίκιο μέσω τραπέζης, ώστε να είστε απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις σας.
Υποστήριξη από την Ένωση: Αφού ήδη απευθυνθήκατε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητήστε τους να παρέμβουν εξωδικαστικά ή να σας καθοδηγήσουν για τη σύνταξη μιας επίσημης απάντησης.
Τέλος, επειδή στην Κρήτη ,παρατηρείται οικιστική κρίση ,και η νέα νομοθεσία που ισχύει σήμερα ,είναι περισσότερο φιλική, προς τους ιδιοκτήτες καλούμε κάθε ενοικιαστή που αντιμετωπίζει οποιανδήποτε μη συμβατική συμπεριφορά από το. Ιδιοκτήτη,να απευθύνεται στην Ενωση, για ενημέρωση συμβουλευτική και προστασία τηλέφωνοντας στο ,2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum