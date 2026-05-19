Χανιά: Καταγγελία ενοικιάστριας για νέα αύξηση ενοικίου παρά τη σύμβαση σε ισχύ

Ξαφνική απαίτηση αύξησης ενοικίου από ιδιοκτήτρια κατοικίας όπου διαμένει επί δέκα και πλέον χρόνια με το ανήλικο παιδί της, κατήγγειλε στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενοικιάστρια. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία απευθύνθηκε η καταγγέλλουσα, υπενθυμίζει μέσω ανακοίνωσης τα δικαιώματα των ενοικιαστών και καλεί τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση και στήριξη απέναντι σε μη συμβατικές πρακτικές.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετικά ανακοίνωση «Ενοικιαστρια οικίας, στα Χανιά, κατήγγειλε στις 18-5-2026, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει από την ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου σπιτιού της

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ενοικιαστρια διαμένει στην οικία πάνω από 10 έτη ,είναι μονογονεϊκή οικογένεια ,. διαμένει με τον ανήλικο παιδί της,έχει σύμβαση έως τον Σεπτέμβριο του 2026, έχει πληρώσει αύξηση 50 ευρώ.πριν 3 μήνες και τώρα τον Μάιο ξαφνικά της ξαναζήτησε αύξηση 60 ευρώ, πράγμα που την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την ενοικιαστρια

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ενημέρωση ,μετά την επίσκεψη της ενοικιαστριας στο γραφειο, της επισήμανε ότι η ιδιοκτήτρια δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς αύξηση πριν.τη λήξη της νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης.

Επίσης της επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης για κύρια κατοικία είναι τρία (3) έτη, ακόμη και αν το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί για μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας, το ύψος του ενοικίου είναι σταθερό, εκτός εάν στο αρχικό συμβόλαιο έχει προβλεφθεί ρητά συγκεκριμένος όρος για ετήσια αναπροσαρμογή (π.χ. βάσει του πληθωρισμού).

Επίσης της δόθηκαν μονομερής οδηγίες όπως;

Τι ισχύει νομικά για εσάς

Παρότι έχετε μακροχρόνια διαμονή αλλά έχετε σύμβαση πιστοποιημένη και από το Κράτος αλλά και.οι.καταβολη των ενοικίων γίνονται μέσω τραπέζης.

Καμία μονομερής τροποποίηση: Ο ιδιοκτήτης ,δεν μπορεί να αλλάξει το ενοίκιο ή άλλους όρους χωρίς τη δική σας γραπτή συγκατάθεση όσο το συμβόλαιο είναι σε ισχύ.

Άρνηση αύξησης: Έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε την αύξηση των ,60 ευρώ και να συνεχίσετε να καταβάλλετε το συμφωνημένο ενοίκιο.

Προστασία από έξωση: Η ιδιοκτήτρια ,δεν μπορεί να σας κάνει έξωση επειδή αρνηθήκατε μια παράνομη αύξηση πριν λήξει η προθεσμία της σύμβασης σας

Πώς να Διαχειριστείτε την κατάσταση

Γραπτή Ενημέρωση: Απαντήστε στην ιδιοκτήτρια (κατά προτίμηση με γραπτό μήνυμα ή email) αναφέροντας ευγενικά ότι το συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ και βάσει νόμου το ενοίκιο παραμένει σταθερό.

Συνέπεια Πληρωμών: Συνεχίστε να καταθέτετε κανονικά και στην ώρα του το τρέχον, συμφωνημένο ενοίκιο μέσω τραπέζης, ώστε να είστε απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις σας.

Υποστήριξη από την Ένωση: Αφού ήδη απευθυνθήκατε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητήστε τους να παρέμβουν εξωδικαστικά ή να σας καθοδηγήσουν για τη σύνταξη μιας επίσημης απάντησης.

Τέλος, επειδή στην Κρήτη ,παρατηρείται οικιστική κρίση ,και η νέα νομοθεσία που ισχύει σήμερα ,είναι περισσότερο φιλική, προς τους ιδιοκτήτες καλούμε κάθε ενοικιαστή που αντιμετωπίζει οποιανδήποτε μη συμβατική συμπεριφορά από το. Ιδιοκτήτη,να απευθύνεται στην Ενωση, για ενημέρωση συμβουλευτική και προστασία τηλέφωνοντας στο ,2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12»