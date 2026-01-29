Χανιά: Καταδίκη νεαρού για ξυλοδαρμό στην παλιά πόλη

Σε φυλάκιση 52 μηνών -ένα μεγάλος μέρος της οποίας είναι εκτιτέα- κρίθηκε ένας νεαρός άνδρας για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βάρος του κουνιάδου του.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή σε κατάστημα στην Παλιά Πόλη ιδιοκτησία του θύματος. Εκεί ο νεαρός προκάλεσε επεισόδιο χτυπώντας τον κουνιάδο του που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Επίσης ο νεαρός καταδικάστηκε και για απειλή πάλι σε βάρος του κουνιάδου του πριν από 13 ημέρες! Κατά συγχώνευση του επιβλήθηκε η ποινή των 52 μηνών φυλάκισης, ένα μέρος

της οποίας είναι εκτιτέα έτσι οδηγήθηκε στη φυλακή.