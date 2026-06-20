Χανιά: Καταδίκη μητέρας για κακοποίηση των παιδιών της

Ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή μέχρι το Εφετείο επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Χανίων σε μια μητέρα από το Ρέθυμνο για πράξεις κακοποίησης (βαριά σωματική βλάβη) σε βάρος των παιδιών της, ενώ για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε ο πατέρας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που αποκαλύφθηκε μετά από σχετική αναφορά του μικρότερου παιδιού πριν από 3 χρόνια, ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι, μετά από πολλές συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

Από τα τρία παιδιά το πρώτο που ήταν άτομο με αναπηρίες έχει αποβιώσει, το δεύτερο (που είναι ενήλικο πια) κατέθεσε μέσω τηλεδιάσκεψης και κατήγγειλε και τους δύο γονείς για σκληρή και βάναυση συμπεριφορά και το τρίτο (επίσης ενήλικο πια) κατέθεσε σε βάρος της μητέρας της για κακοποίηση και όχι σε βάρος του πατέρα.

Η μητέρα δεν έδωσε το παρών στη δίκη δηλώνοντας μέσω του συνηγόρου της πως αντιμετωπίζει θέμα κατάθλιψης, ενώ ο πατέρας κάθισε στο εδώλιο και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως εργάζονταν ως πλοίαρχος και έτσι έλειπε για 1,5 χρόνο σε ταξίδι και όταν ξεμπάρκαρε έμενε για 6 μήνες στο σπίτι του.

«Το διάστημα αυτό δεν είδα ποτέ κάτι μη φυσιολογικό . Υπήρχαν διαφωνίες της

μητέρας με τα κορίτσια αλλά όχι στο σημείο να τα χτυπάει» ανέφερε, σημειώνοντας πως μόλις διάβασε όσα κατήγγειλε η μικρή του κόρη, όταν στη Β’ Λυκείου αποφάσισε να μιλήσει στο σχολείο της για τα όσα γίνονταν στο σπίτι , δεν μπορούσε να το πιστέψει και άμεσα ξεκίνησε τις διαδικασίες χωρισμού με τη σύζυγο του.

«Όταν διάβασα αυτά που έλεγε η μικρή, κατάλαβα ότι δεν είναι τα πράγματα όπως μου τα έλεγε η γυναίκα του. Βία δεν είχα δει ποτέ , αν το είχα δει δεν θα ήμασταν εδώ …τα κορίτσια δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ» κατέθεσε, εξηγώντας πως η πρώην σύζυγος του είχε τρομοκρατήσει τα παιδιά ότι αν μιλήσουν στον πατέρα τους θα τα σκοτώσει.

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ»

Η εισαγγελέας έδρας έκανε λόγο για συστηματική σωματική και ψυχολογική καταπίεση και των τριών παιδιών της οικογένειας από τη μητέρα. Τόνισε έπειτα πως «μας φέρνει έγγραφο η μητέρα ότι πάσχει από κατάθλιψη αλλά είναι επιλογή της να μην έρχεται» και ότι δεν είναι η «αυστηρή μητέρα» αλλά ένας κακοποιητικός γονέας, ενώ για τον πατέρα πως «λειτουργούσε ως μαριονέτα, ήταν υποχείριο της μητέρας ».

Αναφερόμενη στις καταθέσεις των παιδιών υπογράμμισε πως ήταν ίδιες στην ανάκριση και στη δικαστική αίθουσα κάτι που δείχνει ειλικρίνεια καθώς δεν άλλαξαν τίποτα από όσα είχαν πει στην αρχή δίχως να έχουν δικηγόρο να τις καθοδηγεί και στάθηκε στο χαρακτήρα της μητέρας λέγοντας πως «χειρίζεται τα παιδιά», έχει «υπερεγώ»- «ναρκισσιστική συμπεριφορά» και ότι δεν έχει διαγνωστεί με ψυχοπαθολογικά προβλήματα.

Πρόσθεσε επίσης:

• Πως το πρώτο παιδί που ήταν άτομο με αναπηρίες και δεν είναι στη ζωή πια υπέστη έντονη

σωματική κακοποίηση από τη μητέρα που δεν την τάιζε μεταξύ άλλων ένα χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να χάσει 30 κιλά!

• Για το δεύτερο παιδί πως δέχθηκε κακοποίηση από τη μητέρας της μέχρι την ηλικία των 9 ετών, όταν και μαθαίνοντας πολεμικές τέχνες κατάφερνε να της κρατάει τα χέρια, ωστόσο η ψυχολογική κακοποίηση συνεχίσθηκε.

•Για το τρίτο παιδί επεσήμανε πως από την ηλικία των 4 ετών όταν η μητέρα της την έβγαλε στο μπαλκόνι σέρνοντας την από τα μαλλιά και την κρέμασε από ψηλά απειλώντας να την ρίξει στο κενό, είχε τεράστιο φόβο απέναντι της και ότι τα μετέπειτα χρόνια έτρωγε πάρα πολύ ξύλο με χτυπήματα στο κεφάλι και δέχονταν ψυχολογική κακοποίηση με αποτέλεσμα να αρχίσει να αυτοτραυματίζεται και να εκδηλώνει αυτοκτονικές τάσεις. Η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του πατέρα και την καταδίκη της μητέρας για την κακουργηματική πράξη του βασανισμού, ενώ ζήτησε την απαλλαγή της για τις πλημμεληματικές κατηγορίες λόγω παραγραφής.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα δήλωσαν την αθωότητα του εντολέα τους καθώς δεν είχε προβεί σε βίαιες πράξεις, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας αμφισβήτησε την αξιοπιστία των καταθέσεων των κοριτσιών, τις οποίες χαρακτήρισε προσβλητικές και προβληματικές. Είπε πως η μητέρα έκανε ότι μπορούσε καλύτερα για το πρώτο παιδί της που ήταν ΑμΕΑ καθώς είχε αλλάξει 5 γυναίκες για τη φροντίδα του, για το δεύτερο παιδί ότι ζήλευε γιατί πίστευε ότι η μητέρα της αγαπούσε περισσότερο το τρίτο παιδί και ότι δεν της έλειψε τίποτα καθώς έκανε μουσική, γαλλικά, πολεμικές τέχνες και ήταν άριστη μαθήτρια. Για το τρίτο παιδί πως δεν υπήρχε καμία κακουργηματική συμπεριφορά απέναντι του και ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις λόγω του “bullying” που δέχονταν στο σχολείο.