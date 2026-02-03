Χανιά: Καταδίκη για θάνατο πιλότου σε τροχαίο

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε το μεσημέρι από το Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Χανίων σε έναν 36χρονο σήμερα Χανιώτη για ανθρωποκτονία από

αμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 33χρονου στη Λεωφόρο Σούδας τον Ιούνιο του 2020.

Ο 33χρονος Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης, με καταγωγή από το Καστέλι Ηρακλείου ήταν

πιλότος στην 115 Πτέρυγα Μάχης και μέλος της ομάδας «ΖΕΥΣ» και ο θάνατος του είχε

προκαλέσει θλίψη στην Πολεμική Αεροπορία.

Το δικαστήριο έκρινε πως το δίκυκλο μηχανάκι που οδηγούσε ο κατηγορούμενος δεν

άναψε το πίσω “φλας” καθώς έστριβε επί της λεωφόρου Σούδας και αυτό συνετέλεσε

ώστε ο πιλότος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου του και να πέσει πάνω σε σιδερένιο φράχτη. Παράλληλα το δικαστήριο δέχθηκε να

αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου για τον κατηγορούμενο.

Η υπεράσπιση υποστήριξε μέσω και πραγματογνώμονα ότι ο κατηγορούμενος είχε

ανοίξει το “φλας” (το δικάστηριο έκρινε ότι το φως που φαίνεται στο βίντεο είναι αντανάκλαση του φωτός της μηχανής του πιλότου) και ότι ο πιλότος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και δεν υπήρξε καμία σύγκρουση μεταξύ τους αφού το δίκυκλο του κατηγορούμενο «έμεινε ακέραιο και ανέπαφο».

Τόνισε μάλιστα ότι στο αστικό δικαστήριο που έχει προηγηθεί κρίθηκε ότι ευθύνη για

το δυστύχημα είχε σε ποσοστό 75% ο πιλότος και σε ποσοστό 25% ο 36χρονος.