Χανιά: Καταδίκη 47χρονου για «απλή σωματική βλάβη» σε βάρος του 16χρονου γιου του

Γιώργος Κώνστας
Για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, καταδικάστηκε ένας 47χρονος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Η απλή σωματική βλάβη αφορούσε τη συμπεριφορά του 47χρόνου στο 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και υποβίβασε τη σοβαρότητα της κατηγορίας από “σωματική βλάβη σε ανήμπορο άτομο” σε “απλή σωματική βλάβη σε ανήλικο”.
Του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ, ενώ για 6 μήνες δεν θα μπορεί να έχει επαφή από κοντά με τον 16χρονο παρά μόνο τηλεφωνική ή μέσω βιντεοκλήσης. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθήσει συμβουλευτικό πρόγραμμα σε δημόσια μονάδα ψυχικής υγείας.

Η ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε ό,τι αφορά την ακροαματική διαδικασία η σύζυγος του 47χρονου και μητέρα του 16χρονου μίλησε για ένταση που υπήρχε τα τελευταία 4 χρόνια με τσακωμούς με σπρωξιές μεταξύ του συζύγου της και του παιδιού. Αναφέρθηκε σε έναν τσακωμό το Πάσχα όταν πατέρας και γιος κλείστηκαν μέσα στην αποθήκη σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο, ενώ για τα γεγονότα της 16ης Μαΐου μίλησε για άλλη μια φασαρία μεταξύ των δύο και το ξέσπασμα του άνδρα της που την ανάγκασε να πάει στην αστυνομία.
Ζήτησε να φύγει ο άνδρας από το σπίτι της , να καταβάλλει διατροφή και να παρακολουθήσει πρόγραμμα διαχείρισης θυμού καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματα του παιδιού. Ακολούθησαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης που κατέθεσαν πως ο κατηγορούμενος υπεραγαπά τα παιδιά του και δεν θα προχωρούσε ποτέ σε πράξη σε βάρος τους.
Στην απολογία του ο 47χρονος σημείωσε πως από όταν μπήκε στο Γυμνάσιο το παιδί έχει γίνει βίαιο, και η γυναίκα του τον καλούσε συχνά να έλθει σπίτι όταν ο 16χρονος είχε ξεσπάσματα. Για το συμβάν το περασμένο Πάσχα υπογράμμισε πως δεν έκανε τίποτα αλλά δέχθηκε συνεχή χτυπήματα από τον 16χρονο. Για το περιστατικό στις 16 Μαΐου κατέθεσε πως είχε έναν διαπληκτισμό με τη σύζυγό του για οικονομικά θέματα . Εκείνη του ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι και ο ίδιος εκνευρίστηκε και μπαίνοντας στο μπάνιο ζήτησε από τον 16χρονο να βγει από τη μπανιέρα και το παιδί άρχισε να τον χτυπάει.
Ο 47χρονος επανέλαβε πως έχει θέμα διαχείρισης θυμού και πως “θέλω να παραμείνω με την οικογένειά μου και θα κάνω ότι χρειαστεί”. Ο δικηγόρος του τόνισε πως ο κατηγορούμενος δυσκολεύεται να διαχειριστεί την κατάσταση αλλά επουδενί δεν είναι ο κακοποιητής πατέρας κάτι που φάνηκε και στην ακροαματική διαδικασία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

