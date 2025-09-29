Χανιά: Καταδίκη 36χρονου για αιματηρή συμπλοκή σε ξενοδοχείο

Σε φυλάκιση 18 μηνών καταδικάστηκε 36χρονος Σουηδός εργαζόμενος σε εταιρεία στα Χανιά για το επεισόδιο στο ξενοδοχείο όπου έμενε το 2024.

Ηταν στις 22 Μαίου 2004 όταν ο κατηγορούμενος είχε μέσα στο δωμάτιό του καυγά με συναδέλφους του που εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε τους άλλους δύο.

Τότε, συνελήφθη και προφυλακίστηκε.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων.

Η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και οπλοχρησίας μετατράπηκε σε επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, το δικαστήριο δέχτηκε το ελαφρυντικό ότι στην πράξη ωθήθηκε από βίαιη συμπεριφορά των παθόντων και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Ο ίδιος έχει ήδη εκτίσει 1 έτος και 4 μήνες, οπότε σύντομα αναμένεται να είναι ελεύθερος.