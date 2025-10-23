Χανιά: Καταδίκη 34 χρόνου για τον απαγχονισμό σκύλου

Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή – κρίνοντας αναγκαία την έκτιση 2 μηνών – καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης ένας 34χρονος κτηνοτρόφος για τον απαγχονισμό σκύλου σε γέφυρα του ΒΟΑΚ στο ύψος των Νεροκούρου.

Στον άνδρα αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Το συμβάν έγινε το Φεβρουάριο του 2021 και πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή μέχρι το εφετείο.

Ο ίδιος μέσω της συνηγόρου του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ενώ και οι μάρτυρες υπεράσπισης μίλησαν για έναν άνθρωπο φιλόζωο που δεν θα έκανε ποτέ τέτοια πράξη. Από την υπεράσπιση τονίσθηκε πως δεν υπάρχουν μάρτυρες και οπτικό υλικό από τις κάμερες που να πιστοποιεί ότι ο 34χρονος είχε εμπλοκή με τον απαγχονισμό.