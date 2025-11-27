Χανιά: Καταδίκη 28χρονου που είχε τραυματίσει τον πατέρα του

Σε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, ένας 28χρονος σήμερα, που μαχαίρωσε τον πατέρα του στο Ροδάκινο Ρεθύμνου τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το Δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικό στον 28χρονο, δέχτηκε όμως την πρόταση της εισαγγελέα έδρας για την αλλαγή της κατηγορίας από “απόπειρα ανθρωποκτονίας” σε “βαριά σκοπούμενη βλάβη”. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 8 ετών και 11 μηνών. Το περιστατικό του μαχαιρώματος είχε γίνει ενώπιον της μητέρας του.