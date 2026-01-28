Χανιά: Καταδικάστηκε ο οδηγός για το τροχαίο έξω από σχολείο

Την ενοχή του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο την περασμένη Πέμπτη, όντας μεθυσμένος, έξω από το δημοτικό σχολείο Κουνουπιδιανών αποφάσισε το Μονομελές Αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Χανιών.

Το δικαστήριο, το μεσημέρι της Τετάρτης, τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με χρηματική ποινή 500 ευρώ και αφαίρεση για τρεις μήνες του διπλώματος και της άδειας οδήγησης.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή για τρία χρόνια στην ποινή με τον όρο της παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από το αλκοόλ.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούσαν την επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, τη σωματική βλάβη.

“Κατηγορούμενε το δικαστήριο έδειξε επιείκεια λαμβάνοντας υπόψιν την οικογενειακή σας κατάσταση και των όσων είπαν τα θύματα” είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, καλώντας τον να επιδείξει σύνεση στο μέλλον.

Η γιαγιά ενός παιδιού στο ΙΧ της οποίας έπεσε πάνω το όχημα του κατηγορούμενου σημείωσε πως η ίδια έπαθε διάστρεμμα αυχένα και σπονδυλικής στήλης και θλάση πλευρών και το παιδί που κάθονταν πίσω και φορούσε ζώνη , είχε μώλωπες στο κεφάλι και στο πόδι. Πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος δεν ήταν σε κατάσταση να αντιδράσει λόγω της μέθης. “Θέλω ο άνθρωπος να αποτοξινωθεί και να μην οδηγήσει ξανά μεθυσμένος ” δήλωσε απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστηρίου.

Εργοδότης του κατηγορούμενου τόνισε πως “τον έχουμε 20 χρόνια στη δουλειά είναι πολύ υπεύθυνος, είναι ο άνθρωπος που του δίνουμε τα κλειδιά και ανοίγει το εργοστάσιο στις 5 το πρωί. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ το παραμικρό πρόβλημα Είναι εξαιρετικός άνθρωπος , έχει μετανιώσει και ξέρουμε ότι θα πάει στο ΚΕΘΕΑ για να ξεκινήσει την απεξάρτηση”.

Η σύζυγος του κατηγορούμενου δήλωσε τη συγνώμη της για τα όσα έγιναν και οτι δεν πίνει κάθε μέρα αλλά όταν πίνει καταναλώνει κάποια ποσότητα αλκοόλ.

“Ζητάω συγνώμη από τους ανθρώπους” τόνισε στην απολογία του ο κατηγορούμενος προσθέτοντας πως είχε πιει δύο μπύρες και νόμιζε ότι ήταν εντάξει. Παρατήρησε πως πάτησε γκάζι αντί για φρένο για αυτό και έπεσε πάνω στο προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Να κηρυχθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες πρότεινε η εισαγγελέας έδρας, ζητώντας να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.