Χανιά: Καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης παιδιών – Από Δευτέρα οι αιτήσεις

Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Χανίων διοργανώνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των παιδιών η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μοριοδότηση (υπ’ αρίθμ. 294/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), που θα προκύψει από τις αιτήσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των βασικών σωματικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ομαδικότητας και την απόκτηση κοινωνικής ευαισθησίας, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 3 αθλητικές εγκαταστάσεις (Κλειστό Κλαδισού, Ναυταθλητικό Σούδας και Κλειστό Καμπανίου) και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

α)Μαθήματα Φυσικής Αγωγής (π.χ. εκμάθηση κολύμβησης, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, χορών, κ.λπ.).

β) Θεωρητικά μαθήματα (π.χ. υγιεινή διατροφή, ναυαγοσωστική, κατασκευές, διαχείριση απορριμμάτων, κ.λπ.).

Το πρόγραμμα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.30-15.30, με σκοπό να διευκολύνει τις οικογένειες στην ανάγκη απασχόλησης των παιδιών.

Οι περίοδοι διεξαγωγής του προγράμματος, διάρκειας 2 εβδομάδων, θα είναι ως εξής:

• Περίοδος Α: 22/06/26 – 03/06/26

• Περίοδος Β: 06/07/26 – 17/07/26

• Περίοδος Γ: 20/07/26 – 31/07/26

• Περίοδος Δ: 03/08/26 – 14/08/26

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα 08/06/2026 έως και Δευτέρα 15/06/2026.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των παιδιών για όλες τις περιόδους στον παρακάτω

σύνδεσμο (oloimerichania26.aitiseispoliton.gr)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Δήμου Χανίων (θα τηρηθεί η μοριοδότηση). Για τις επόμενες περιόδους (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) το σύστημα αιτήσεων θα ανοίγει Δευτέρα έως Τετάρτη, μια βδομάδα πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των παιδιών είναι τα παρακάτω:

1. Πολύτεκνες οικογένειες

2. Τρίτεκνες οικογένειες

3. Μονογονεϊκή οικογένεια ή ορφανό παιδί

4. Γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση

5. Οικογένεια με μέλος ΑμεΑ άνω του 67%

6. Αριθμός παιδιών οικογένειας

7. Δύο εργαζόμενοι γονείς

8. Εντοπιότητα (Δημότης Δήμου Χανίων)

9. Γονείς, οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλμ.

10. Οικογενειακό εισόδημα

Το κόστος του προγράμματος (εφόσον γίνει η επιλογή του παιδιού η πληρωμή γίνεται στο ταμείο του Δήμου Χανίων ή με κατάθεση στην τράπεζα):

• 65€ το ένα παιδί για τη μία περίοδο (10 εργάσιμες).

• 60€ το κάθε παιδί, όταν υπάρχουν δύο εγγεγραμμένα αδέρφια στο πρόγραμμα (120€ στο σύνολο).

• 55€ το κάθε παιδί στις περιπτώσεις εκπτωτικής πολιτικής (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μέλος ΑμεΑ)

• 110€ τα δύο αδέρφια και 165€ τα τρία αδέρφια, για τη μία περίοδο (10 εργάσιμες).

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2821341790 κατά τις ώρες 9.00 π.μ.- 1.00 μ.μ. και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t-athlitismos@chania.gr. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος με την πλατφόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2821058290 ή 2104406300»