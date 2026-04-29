Χανιά: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς (10:00) , εξέφρασαν εκπρόσωποι σωματείων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς είναι πιο επίκαιρα από ποτέ και η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι αναγκαία καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο διεκδίκησης.

Αρχικά ο κ. Μανώλης Ξανθουδάκης µέλος της ∆ιοίκησης της Οµοσπονδίας Οικοδόµων Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Χανίων ανέφερε «η φετινή Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα και διεκδίκησης. Παίρνοντας το νήμα από τους 200 εκτελεσμένους Καισαριανιώτες που τόσο αγέροχα και περήφανα βάδισαν προς την εκτέλεση μένοντας στην αιωνιότητα, συνεχίζουμε δυνατά και με συνέπεια στο κάλεσμα της ιστορίας»….

Από μεριάς της η κα Αργυρώ Χαραλαμπάκη πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Χανίων αναφέρθηκε στην παγκρήτια κινητοποίηση ενάντια στη Βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μαΐου (συγκέντρωση 12:00 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς) τονίζοντας πως «με την απεργία της Πρωτομαγιάς συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τους επιχειρηματικούς ομίλους ενάντια στις κυβερνήσεις ως τώρα που επιτίθενται ανοιχτά στα δικαιώματά μας επιβάλλοντας 13ωρο, διευθέτηση χρόνου εργασίας ελαστικά ωράρια εντατικοποίηση της δουλειάς στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας». Η κα Χαραλαμπάκη ανέφερε επίσης ότι τις 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε νέα απεργία «ε ζητήματα αιχμής τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι βέβαια και στο δημόσιο επίσης με τους πενιχρούς μισθούς και την υποστελέχωση».

Ο κ. Γιώργος Μπυράκης πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων νομού Χανίων και μέλος της διοίκησης του Ε.Κ.Χ. αναφέρθηκε στους διαχρονικούς αγώνες της εργατικής τάξης και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή την Παρασκευή επισημαίνοντας πως «παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για μείωση του εργάσιμου χρόνου για κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, για να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση της δημοτικής αρχής για άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές για τους μήνες Μάιο έως Οκτώβρη σε τουριστικές περιοχές. Παλεύουμε για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, τονίζοντας τη σύνδεση μεταξύ των πολεμικών συγκρούσεων και της οικονομικής ανασφάλειας απηύθυνε ο κ. Μάκης Κριτσιώπιας, γραμματέας του Σωματείου Επισιτισμού νομού Χανίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κριτσιώπιας «εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να καλέσουμε τους συναδέλφους στον επισιτισμό, στο λιμάνι και στα γύρω μαγαζιά που έχουν μεγάλη συναναστροφή με τους νατοϊκούς στρατιώτες μες στη σεζόν, να κρατήσουν αγωνιστική στάση απέναντί τους, στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Η Πρωτομαγιά είναι σύμβολο δύναμης του οργανωμένου και συλλογικού αγώνα. Εμείς οι εργαζόμενοι μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια, να αντιτάξουμε τη δική μας δύναμη απέναντι στα σχέδιά τους»

Τέλος ο κ. Γιώργος Λεκάκης γραμματέας της Ενωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Χανίων ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Αντιπαραθέτουμε τα οικονομικά αιτήματα που αφορούν τις οικογένειές μας είτε είμαστε συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι. Ζητάμε να ελαφρυνθούν μεσοβαρά μέτρα και όχι μέτρα κοροϊδίας· να καταργηθεί ο φόρος ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα για τις λαϊκές οικογένειες, να δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, των συνταξιούχων και στο επικουρικό και όχι με αυτά τα “φιλοδωρήματα” που δίνει η κυβέρνηση».