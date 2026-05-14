Χανιά: Κάλεσμα Ενωσης Γονέων στην αντιπολεμική κινητοποίηση

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων με ανακοίνωσή της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Πολεμική Εμπλοκή και καλεί όλα τα Δ.Σ. να αποφασίσουν και να συμμετέχουν στην κινητοποίηση την Κυριακή 17 Μαΐου στην Αγορά στα Χανιά.

«Βγαίνουμε με τα παιδιά μας να φωνάξουμε για όλα όσα μπορούμε να έχουμε και μας τα στερούν για τους πολέμους και τα συμφέροντά τους. Δε δεχόμαστε να σκιάζονται τα όνειρα των παιδιών μας να σκιάζονται από πολέμους, βόμβες, απειλές και ανταγωνισμούς. Υπερασπιζόμαστε τα όνειρα των παιδιών μας!

Όχι στον φόβο!

Καμία εμπλοκή στους πολέμους τους!», αναφέρει.

Επίσης, η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κρήτης στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 12:00 με συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων και εν συνεχεία με πορεία στην Βάση της Σούδας.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με εκατοντάδες φορείς από όλη την Κρήτη προκειμένου να κλείσει η βάση του Σούδας και να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους, εναντίον άλλων λαών, για τα κέρδη μιας χούφτας ισχυρών.

Δεν δεχόμαστε το νησί μας να αποτελεί πόλο έλξης κινδύνων για το λαό αλλά ούτε και να αποτελεί τη βάση από την οποία εξαπολύονται φoνικές επιθέσεις εναντίον άλλων λαών, με χιλιάδες θύματα, ανάμεσα τους παιδιά, γυναίκες και άμαχους», αναφέρει.