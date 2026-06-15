Χανιά: Καλά νέα για τη μικρή Μαρία – Θεραπεύτηκε και επέστρεψε στον Γαλατά

Επέστρεψε στο Γαλατά και με την υγεία της σε καλή κατάσταση η 14χρονη Μαρία από το Γαλατά Κυδωνίας, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί εκστρατεία για την οικονομική στήριξη της θεραπείας της στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δρακακάκης η νεαρή κοπέλα είναι καλά στην υγεία της, γύρισε στα Χανιά και επέστρεψε σε έναν κανονικό ρυθμό ζωής.