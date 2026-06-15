Χανιά: Καλά νέα για τη μικρή Μαρία – Θεραπεύτηκε και επέστρεψε στον Γαλατά

Επέστρεψε στο Γαλατά και με την υγεία της σε καλή κατάσταση η 14χρονη Μαρία από το Γαλατά Κυδωνίας, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί εκστρατεία για την οικονομική στήριξη της θεραπείας της στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δρακακάκης η νεαρή κοπέλα είναι καλά στην υγεία της, γύρισε στα Χανιά και επέστρεψε σε έναν κανονικό ρυθμό ζωής.
Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.
Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.