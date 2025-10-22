Χανιά και Κύθηρα θα καλύπτονται από το νέο τμήμα της ΥΠΑ

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων τμημάτων της ΥΠΑ στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, καλύπτοντας τις περιοχές Ηρακλείου και Σητείας, καθώς και Τμήμα Δυτικής Κρήτης με έδρα τα Χανιά, που θα περιλαμβάνει τις περιοχές Χανίων και Κυθήρων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της υφυπουργού Μετανάστευσης κας Σέβης Βολουδάκη «με τον νέο σχεδιασμό, στο αεροδρόμιο Χανίων θα λειτουργεί πλέον οργανική μονάδα της ΥΠΑ, υπεύθυνη για τις υπηρεσίες Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επίβλεψης (CNS) στη Δυτική Κρήτη. Η νέα δομή ενισχύει τον ρόλο των Χανίων ως διοικητικού και επιχειρησιακού κέντρου της ΥΠΑ στη Δυτική Κρήτη, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία, αποτελεσματικότητα και ευελιξία στη λειτουργία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων της περιοχής.

Μετά την ψηφοφορία, η κυρία Βολουδάκη δήλωσε: «Η νέα δομή προέκυψε μετά από συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ΥΠΑ στην Κρήτη και την αποφυγή πιθανών συγχωνεύσεων τμημάτων. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό, κ. Χρίστο Δήμα, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρόταση, εξασφαλίζοντας την άμεση υλοποίησή της»»