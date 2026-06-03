Χανιά: Ηθικά και νομικά ζητήματα για την αυτόνομη οδήγηση στο επίκεντρο συνεδρίου

Πραγματικότητα αποτελεί η αυτόνομη οδήγηση για μια σειρά από χώρες με ανεπτυγμένη τεχνολογία (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία) ενώ την ίδια ώρα ερευνητικές προσπάθειες έχουν ξεκινήσει και στη χώρα μας από ερευνητικά ιδρύματα.

Στοιχεία για την έρευνα που γίνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δόθηκαν στο συνέδριο 7o international conference in electronic engineer που συνεχίζεται στο ΕΛΜΕΠΑ.

Ειδικά για τη λειτουργία της αυτόνομης οδήγησης στην Ευρώπη επισημάνθηκε ότι διαπιστώνονται ηθικά και νομικά ζητήματα (ποιος έχει την ευθύνη πχ . για ένα ατύχημα) αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία των οδηγών.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στα «Χ.ν.» της Πέμπτης