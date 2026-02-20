Χανιά: ∆ιορίστηκαν αλλά δεν… µονιµοποιήθηκαν – Εκδικάστηκε η προσφυγή εκπαιδευτικών

1 από 2

∆ιορίστηκαν το 2021 στην εκπαίδευση µετά από 10 χρόνια εργασίας ως αναπληρωτές αλλά έως σήµερα δεν έχει εκδοθεί πράξη µονιµοποίησής τους επειδή συµµετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου τους (ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ) ενάντια στην αξιολόγηση.

Ο λόγος για εκπαιδευτικούς και στα Χανιά οι οποίοι προσέφυγαν στο ∆ιοικητικό Εφετείο ζητώντας τη µονιµοποίησή τους.

Χθες, εκδικάστηκαν οι προσφυγές 35 εκπαιδευτικών ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναµένεται το επόµενο διάστηµα.

Οπως µας είπε η εκπαιδευτικός, Μαρία Σταυρουλάκη, που ήταν χθες στο Εφετείο, η ίδια, όπως και συνάδελφοί της, διορίστηκαν «το 2021. Η δίκη έγινε για τη µονιµοποίησή µας. Εχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από όταν διοριστήκαµε. Και µε βάση το νόµο, διεκδικούµε να εκδοθούν οι πράξεις µονιµοποίησης. Οπως αναφέρει και ο νόµος, µετά από δύο χρόνια µπορούµε να µονιµοποιηθούµε και χωρίς αξιολόγηση».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «πάρα πολύ σηµαντικό είναι για εµάς το να µην περάσει η αξιολόγηση στα σχολεία, στη βάση ότι η αξιολόγηση έρχεται να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία σε καλά και κακά και αντίστοιχα να κατηγοριοποιήσει τους συναδέλφους.

Οταν η αξιολόγηση έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα συµφωνούµε αλλά όταν έχει να κάνει µε την κατηγοριοποίηση, δεν συµφωνούµε. Τα σχολεία έχουν πάρα πολλές ανάγκες όπως το να µην… καταρρέουν, να έχουν καθηγητές για όλα τα παιδιά γιατί και τώρα, µήνα Φεβρουάριο, υπάρχουν κενά. Πρώτα πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για τα σχολεία. Οι περισσότεροι από εµάς είχαµε δέκα χρόνια στις τάξεις και µετά διοριστήκαµε – από το 2009 είχε να γίνει διαγωνισµός και µέχρι το 2020 δεν είχε διοριστεί κανένας συνάδελφος».

Η κα Σταυρουλάκη συµπλήρωσε ότι «δεν µονιµοποιηθήκαµε λόγω της αποχής από την αξιολόγηση. Αλλοι συνάδελφοι που έκαναν την αξιολόγηση έχουν µονιµοποιηθεί. Εµείς, συµµετείχαµε στο απεργιακό µας δικαίωµα για απεργία και αποχή µε αποφάσεις των σωµατείων και οµοσπονδιών»