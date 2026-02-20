menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: ∆ιορίστηκαν αλλά δεν… µονιµοποιήθηκαν – Εκδικάστηκε η προσφυγή εκπαιδευτικών

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

∆ιορίστηκαν το 2021 στην εκπαίδευση µετά από 10 χρόνια εργασίας ως αναπληρωτές αλλά έως σήµερα δεν έχει εκδοθεί πράξη µονιµοποίησής τους επειδή συµµετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου τους (ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ) ενάντια στην αξιολόγηση.

Ο λόγος για εκπαιδευτικούς και στα Χανιά οι οποίοι προσέφυγαν στο ∆ιοικητικό Εφετείο ζητώντας τη µονιµοποίησή τους.
Χθες, εκδικάστηκαν οι προσφυγές 35 εκπαιδευτικών ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναµένεται το επόµενο διάστηµα.

Οπως µας είπε η εκπαιδευτικός, Μαρία Σταυρουλάκη, που ήταν χθες στο Εφετείο, η ίδια, όπως και συνάδελφοί της, διορίστηκαν «το 2021. Η δίκη έγινε για τη µονιµοποίησή µας. Εχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια από όταν διοριστήκαµε. Και µε βάση το νόµο, διεκδικούµε να εκδοθούν οι πράξεις µονιµοποίησης. Οπως αναφέρει και ο νόµος, µετά από δύο χρόνια µπορούµε να µονιµοποιηθούµε και χωρίς αξιολόγηση».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «πάρα πολύ σηµαντικό είναι για εµάς το να µην περάσει η αξιολόγηση στα σχολεία, στη βάση ότι η αξιολόγηση έρχεται να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία σε καλά και κακά και αντίστοιχα να κατηγοριοποιήσει τους συναδέλφους.
Οταν η αξιολόγηση έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα συµφωνούµε αλλά όταν έχει να κάνει µε την κατηγοριοποίηση, δεν συµφωνούµε. Τα σχολεία έχουν πάρα πολλές ανάγκες όπως το να µην… καταρρέουν, να έχουν καθηγητές για όλα τα παιδιά γιατί και τώρα, µήνα Φεβρουάριο, υπάρχουν κενά. Πρώτα πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για τα σχολεία. Οι περισσότεροι από εµάς είχαµε δέκα χρόνια στις τάξεις και µετά διοριστήκαµε – από το 2009 είχε να γίνει διαγωνισµός και µέχρι το 2020 δεν είχε διοριστεί κανένας συνάδελφος».

Η κα Σταυρουλάκη συµπλήρωσε ότι «δεν µονιµοποιηθήκαµε λόγω της αποχής από την αξιολόγηση. Αλλοι συνάδελφοι που έκαναν την αξιολόγηση έχουν µονιµοποιηθεί. Εµείς, συµµετείχαµε στο απεργιακό µας δικαίωµα για απεργία και αποχή µε αποφάσεις των σωµατείων και οµοσπονδιών»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum