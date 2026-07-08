Chania International Photo Festival στο Μεγάλο Αρσενάλι

Το 9ο Chania International Photo Festival ανοίγει τις πόρτες του την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 18:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων.

Το Φεστιβάλ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωτογραφικές διοργανώσεις διεθνώς, φιλοξενεί και φέτος φωτογράφους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουν με έργα τους και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να παρευρεθούν στα Χανιά για να βιώσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Φωτογραφικός Μαραθώνιος, ο οποίος ξεκινά την Παρασκευή 10Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες (Έλληνες και ξένοι) καλούνται να καταθέσουν τη δική τους ματιά πάνω στα Χανιά, μέσα από τρεις φωτογραφικές θεματικές.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται ψηφιακά (τρεις φωτογραφίες ανά συμμετέχοντα) έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 12 Ιουλίου.

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο email: info@cipfestival.com

Οι κάρτες συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες προς παραλαβή από το Μεγάλο Αρσενάλι την ημέρα έναρξης του Μαραθωνίου.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 20:00, στον χώρο του Φεστιβάλ (Μεγάλο Αρσενάλι).

Οι έξι καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν τιμητική διάκριση, ενώ οι δύο πρώτες θα κερδίσουν φωτογραφικό εξοπλισμό.