Χανιά: Ημερίδα ψυχικής υγείας στο Μουσείο Τυπογραφίας

Ημερίδα ψυχικής υγείας με θέμα: «Οταν το σώμα μιλάει… άγχος, στρες και ψυχική υγεία», θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 7 μ.μ.

Θα μιλήσουν:

•Πέτρος Ευθυμίου, αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας στο Albert Einstein School of Medicine.

•Γιώργος Γεωργακάκης, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρώην διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων.

•Αγνή Μαριακάκη, κλινική ψυχολόγος – κοινωνική ερευνήτρια M.a. University of Lancaster, Certified Ptsd Therapist.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.