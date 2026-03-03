Χανιά: Ημερίδα ψυχικής υγείας στο Μουσείο Τυπογραφίας

Ημερίδα ψυχικής υγείας με θέμα: «Οταν το σώμα μιλάει… άγχος, στρες και ψυχική υγεία», θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 7 μ.μ.
Θα μιλήσουν:
•Πέτρος Ευθυμίου, αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας στο Albert Einstein School of Medicine.
•Γιώργος Γεωργακάκης, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρώην διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων.
•Αγνή Μαριακάκη, κλινική ψυχολόγος – κοινωνική ερευνήτρια M.a. University of Lancaster, Certified Ptsd Therapist.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.