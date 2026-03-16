Χανιά: Ημερίδα με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσυναίσθηση: Ηθικά Διλήμματα»

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσυναίσθηση: Ηθικά Διλήμματα», την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 09:00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ).

Στο πλαίσιο Συνέντευξης, που παραχωρήθηκε σήμερα, από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ελένη Ζερβουδάκη, και την παιδαγωγό του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, Ειρήνη Παντελάκη, γνωστοποιήθηκαν ο σκοπός και το περιεχόμενο της ημερίδας.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πλέον στη ζωή μας, το θέμα όμως είναι την τεχνητή νοημοσύνη ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο και στο προσκήνιο να είναι ο άνθρωπος και όχι η τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά κατά την τοποθέτησή της η κα. Ζερβουδάκη, παρατηρώντας ότι τείνουμε η ζωή μας να είναι πλέον ομοιογενής ως προς την έκφραση τη διατύπωσή και τη σκέψη. «Ο άνθρωπος είναι μπροστά και όλα τα υπόλοιπα, που η τεχνολογία μας προσφέρει, είναι τα εργαλεία ως βοηθητικά για τον άνθρωπο», πρόσθεσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής στην ενδιαφέρουσα ημερίδα.

Από την πλευρά της η παιδαγωγός του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, Ειρήνη Παντελάκη, επεσήμανε «Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και την πορεία που έχει πάρει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, πήραμε την απόφαση μαζί με την ομάδα που συνεργαζόμαστε, να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις οι οποίες δημιουργούνται πολλές φορές από τα δεδομένα που δίνει ο άνθρωπος και αναπαράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο στο τιμόνι και όχι την τεχνητή νοημοσύνη» κατέληξε στις δηλώσεις της η κ. Παντελάκη.

Η εκδήλωση επιχειρεί να φωτίσει κρίσιμα ζητήματα, που αναδύονται από την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και την ολοένα αυξανόμενη παρουσία τους στην καθημερινότητα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, καθώς και τα ηθικά διλήμματα, που προκύπτουν από τη χρήση αλγορίθμων σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία και η δημόσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, επιστήμονες και ειδικοί από διαφορετικά γνωστικά πεδία θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα αναπτυχθεί διάλογος γύρω από τα όρια, τις δυνατότητες και τις ευθύνες, που συνοδεύουν τη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση για την ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και να αναδείξει την ανάγκη για έναν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη και αξιοποίησή της.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.