Χανιά: Ημερίδα για το ηλεκτρονικό έγκλημα με τον Μαν. Σφακιανάκη

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων διοργανώνεται ημερίδα με θέμα: “Ηλεκτρονικό έγκλημα”, με τον ειδικό Μανώλη Σφακιανάκη και την Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια Πωλίνα Ζέρβα.

Διοργάνωση: Συλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Γυμνασίου Χανίων και Περιφέρεια Κρήτης.

Συμμετέχουν: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμονών 3ου Γυμνασίου Χανίων και Σύλλογος Διδασκόντων 3ου και 4ου Γυμνασίου Χανίων .

Στόχος : Η ενημέρωση των μαθητών ,των γονέων και των καθηγητών των παραπάνω σχολείων για την προστασία από τους κινδύνους του διαδυκτίου.