Χανιά: Ημερίδα για το ηλεκτρονικό έγκλημα με τον Μ. Σφακιανάκη και την Π. Ζέρβα

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων διοργανώνεται, όπως ανακοινώθηκε « ημερίδα με θέμα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ με τον ειδικό κ.Σφακιανάκη Μανώλη και την Ψυχολόγο Ψυχοθεραπεύτρια κ. Πωλίνα Ζέρβα.

Διοργάνωση :Συλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Γυμνασίου Χανίων και Περιφέρεια Κρήτης.

Συμμετέχουν : Σύλλογος Γονέων και Κηδεμονών 3ου Γυμνασίου Χανίων και Σύλλογος Διδασκόντων 3ου και 4ου Γυμνασίου Χανίων .

Στόχος : Η ενημέρωση των μαθητών ,των γονέων και των καθηγητών των παραπάνω σχολείωνγια την προστασία από τους κινδύνους του διαδυκτίου»