Χανιά: Ημερίδα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση» συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση»

την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Θα μιλήσουν οι:

• Διακάκης Γιώργος, Διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής ΓΝΧ

• Σινάνης Θοδωρής, Επιμελητής καρδιολογικής κλινικής ΓΝΧ

• Μιχελάκη Ελένη, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

• Γκόγκου Αργυρώ, Παθολόγος- διαβητολόγος

Συντονίζει η Φιλόλογος Γούλα Κανιτσάκη

Είσοδος Ελεύθερη.