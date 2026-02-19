Χανιά: Ημερίδα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση» συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:
«Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση»
την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Θα μιλήσουν οι:
• Διακάκης Γιώργος, Διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής ΓΝΧ
• Σινάνης Θοδωρής, Επιμελητής καρδιολογικής κλινικής ΓΝΧ
• Μιχελάκη Ελένη, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
• Γκόγκου Αργυρώ, Παθολόγος- διαβητολόγος
Συντονίζει η Φιλόλογος Γούλα Κανιτσάκη
Είσοδος Ελεύθερη.