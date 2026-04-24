Χανιά: Ημέρα της Γης στην παραλία των Αγίων Αποστόλων

Η φετινή Ημέρα της Γης γιορτάστηκε από την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

1 από 11

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μέλη της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων συναντήθηκαν με παιδιά και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδίασε και υλοποιεί η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.

Μιλήσαμε για τις ακτές και τη θάλασσα, την πανίδα και τη χλωρίδα, ακούσαμε ήχους της φύσης και ζώων της θάλασσας, περπατήσαμε μέχρι τις παλιές Παιδικές Κατασκηνώσεις που στέκουν σήμερα ερειπωμένες και εγκαταλελειμμένες. Επισκεφθήκαμε την αμμουδιά και το δάσος. Δημιουργήσαμε μίνι έργα τέχνης με υλικά από τη φύση (πεσμένα φύλλα και λουλούδια, κλαδάκια, βότσαλα, κοχύλια κ.ά.).

Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, παρατηρώντας και εκατοντάδες Χανιώτες κι επισκέπτες να περπατάνε, να αθλούνται, να κολυμπάνε, να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν το πράσινο και την ελεύθερη παραλία, συνειδητοποιήσαμε την τεράστια αξία της περιοχής των Αγίων Αποστόλων. Η δημόσια έκταση των Αγίων Αποστόλων, οι ελεύθερες δωρεάν παραλίες της και το δάσος, αποτελούν έναν πολύτιμο φυσικό πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής των Χανίων που σώθηκε από την ιδιωτικοποίηση και τσιμεντοποίηση χάρη στην κινητοποίηση χιλιάδων ενεργών πολιτών.

Διαπιστώσαμε ακόμη την παρουσία σκουπιδιών και την ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας της περιοχής»