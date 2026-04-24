Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
Τοπικά

Χανιά: Ημέρα της Γης στην παραλία των Αγίων Αποστόλων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η φετινή Ημέρα της Γης γιορτάστηκε από την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μέλη της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων συναντήθηκαν με παιδιά και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδίασε και υλοποιεί η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.
Μιλήσαμε για τις ακτές και τη θάλασσα, την πανίδα και τη χλωρίδα, ακούσαμε ήχους της φύσης και ζώων της θάλασσας, περπατήσαμε μέχρι τις παλιές Παιδικές Κατασκηνώσεις που στέκουν σήμερα ερειπωμένες και εγκαταλελειμμένες. Επισκεφθήκαμε την αμμουδιά και το δάσος. Δημιουργήσαμε μίνι έργα τέχνης με υλικά από τη φύση (πεσμένα φύλλα και λουλούδια, κλαδάκια, βότσαλα, κοχύλια κ.ά.).
Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, παρατηρώντας και εκατοντάδες Χανιώτες κι επισκέπτες να περπατάνε, να αθλούνται, να κολυμπάνε, να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν το πράσινο και την ελεύθερη παραλία, συνειδητοποιήσαμε την τεράστια αξία της περιοχής των Αγίων Αποστόλων. Η δημόσια έκταση των Αγίων Αποστόλων, οι ελεύθερες δωρεάν παραλίες της και το δάσος, αποτελούν έναν πολύτιμο φυσικό πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής των Χανίων που σώθηκε από την ιδιωτικοποίηση και τσιμεντοποίηση χάρη στην κινητοποίηση χιλιάδων ενεργών πολιτών.
Διαπιστώσαμε ακόμη την παρουσία σκουπιδιών και την ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας της περιοχής»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

