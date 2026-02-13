Χανιά: ∆ιασταυρώσεις απελπισίας και κινδύνου…

Το κυκλοφοριακό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη µας είναι γνωστό και µε την έλλειψη φωτεινής σήµανσης σε ορισµένες διασταυρώσεις η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.
Ενδεικτικά λοιπόν παραθέτουµε τρία στιγµιότυπα από αντίστοιχα επικίνδυνα σηµεία ευελπιστώντας στην εξεύρεση λύσης από τους αρµόδιους.
Το κυκλοφοριακό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη µας είναι γνωστό και µε την έλλειψη φωτεινής σήµανσης σε ορισµένες διασταυρώσεις η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.