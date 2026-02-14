Χανιά: ∆ιάλεξη αστρονοµίας του δρ Νικολάου Κυλάφη

∆ιάλεξη του ∆ρ. Νικολάου Κυλάφη (φωτ.), αστροφυσικού, οµότιµου καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε θέµα: «Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για τις Μαύρες Τρύπες και δεν ξέρατε ποιον να ρωτήσετε», θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης.

Είσοδος ελεύθερη.