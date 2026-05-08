Χανιά: Η τεχνητή νοημοσύνη “ενίσχυσε” τη φωνή μαθητή με αναπηρία

1 από 4

Με απόλυτη προσήλωση οι μαθητές σχολείων των Χανίων παρακολούθησαν την παρουσίαση του μαθητή της Στ΄ τάξης Στέφανου Παπανικολάου – ενός παιδιού με θέματα αναπηρίας – με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του φιλοζωικού συλλόγου συλλόγου Χανίων “Η προστασία των ζώων”.

Ο μικρός Στέφανος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έδωσε φωνή στην παρουσίαση του για τα δηλητηριώδη έντομα της Κρήτης και κέρδισε τα επιδοκιμαστικά σχόλια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Μάλιστα είχε προσαρμόσει τη φωνή με ήρωες του κινηματογράφου Darth Vader, αλλά και πολιτικούς όπως ο…Τραμπ.