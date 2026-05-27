Χανιά: Η Ιερά Παράκληση υπέρ της μαθητιώσας νεολαίας

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλέπας, η Ιερά Παράκληση υπέρ της μαθητιώσας νεολαίας, την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Νεότητος της Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ενόψει της εξεταστικής περιόδου του σχολικού έτους 2025–2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ι.Μ.Κ.Α. «η παρουσία πλήθους μαθητών και μαθητριών, αλλά και γονέων, δημιούργησε μια ιδιαίτερα κατανυκτική και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα, φανερώνοντας την ανάγκη των νέων ανθρώπων να αισθανθούν την Εκκλησία κοντά τους στις αγωνίες και στους προβληματισμούς της ζωής τους.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας αναγνώσθηκε ειδική παρακλητική ευχή υπέρ φωτισμού, ενισχύσεως και ευλογίας των μαθητών, ενώ ξεχωριστή πνευματική σημασία είχαν οι πατρικές νουθεσίες και η γεμάτη αγάπη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος απευθύνθηκε με λόγο απλό, ουσιαστικό και παρηγορητικό προς τα νέα παιδιά.

Ο Σεβασμιώτατος προέτρεψε τους μαθητές να μην κυριεύονται από το άγχος και την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας ότι η αξία και η πορεία της ζωής δεν καθορίζονται αποκλειστικά από μία εξεταστική περίοδο ή από ένα αποτέλεσμα. Τους κάλεσε να καταφεύγουν στην προσευχή, να εμπιστεύονται τον Θεό και να αντλούν δύναμη μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, ιδιαιτέρως δε μέσα από το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του ότι η τοπική μας Εκκλησία θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των νέων ανθρώπων, όχι μόνο στις επιτυχίες αλλά και σε κάθε δυσκολία ή πιθανή αστοχία. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους για να τους στηρίζουν, να τους ενθαρρύνουν και να τους ακούνε, ενώ επεσήμανε ότι οι πόρτες της Μητροπόλεως παραμένουν ανοιχτές για κάθε νέο που επιθυμεί να μοιραστεί έναν προβληματισμό, μια αγωνία ή μια προσωπική αναζήτηση.

Παράλληλα, σημείωσε πως πολλές φορές, όταν μία πόρτα κλείνει στη ζωή μας, ο Θεός ανοίγει μια άλλη, η οποία μπορεί τελικά να αποδειχθεί ωφελιμότερη και καλύτερη από εκείνη που αρχικά επιθυμούσαμε σύμφωνα με τη δική μας κρίση και επιθυμία.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες του Γραφείου Νεότητος της Μητροπόλεως και στην ομάδα των νέων κληρικών, οι οποίοι από τον προσεχή Οκτώβριο και με αφορμή την παραβολή της Κυριακής του Σπορέως, θα ξεκινήσουν έναν νέο κύκλο τακτικών νεανικών συνάξεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλέπας. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συμμετέχει και ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος, επιθυμώντας να αναπτυχθεί μία ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι οι νέοι να γνωρίσουν περισσότερο την Εκκλησία, να αισθανθούν ότι αποτελεί έναν ζωντανό χώρο αγάπης και αποδοχής, αλλά και να βιώσουν ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά «δική τους», πάντοτε κοντά τους και συνοδοιπόρος σε κάθε στάδιο της ζωής τους»