Χανιά: Η Γαλλία ευχαριστεί το Νοσοκομείο – Αντιμετωπίστηκε περιστατικό τραυματισμού στρατιωτικού

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πρόσφατου περιστατικού τραυματισμού Γαλλίδας στρατιωτικού από το προσωπικό του Νοσοκομείου Χανίων στάθηκε αφορμή για την επίσκεψη που πραγματοποίησε την Δευτέρα ο ακόλουθος Αμυνας της Πρεσβείας της Γαλλίας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο Ακόλουθος Άμυνας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα Πλοίαρχος Arnaut LACOTE καθώς και ο Κυβερνήτης της Φρεγάτας του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, συνοδευόμενοι από τον κ. Γελασάκη Ιωάννη, επισκέφθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» τον Διοικητή κ. Μπέα Γεώργιο, προκειμένου να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση, την επιστημονική επάρκεια και τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στην αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού.

Όπως είναι ήδη γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή γυναίκας μέλους πληρώματος Φρεγάτας του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έπλεε 100 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης, κατόπιν τραυματισμού της εν ώρα υπηρεσίας.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε με επιτυχία από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC, με μεταφορά της τραυματία στο αεροδρόμιο Χανίων και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

«Στο Νοσοκομείο μας παρασχέθηκαν άμεσα υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, το άριστο επίπεδο συνεργασίας και τις διαχρονικά ισχυρές σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και ανθρωπιστικής υποστήριξης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με επαγγελματισμό, ετοιμότητα και αίσθημα ευθύνης», τονίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.