Χανιά: «Η φόνισσα» στο θέατρο Κυδωνία

Η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ παρουσιάζει στο Θέατρο Κυδωνία για μία μόνο βραδιά, το Σάββατο 4 Απριλίου, 9μ.μ., την ηθοποιό Ράνια Πλατάκη στην παράσταση: «Η φόνισσα / Της ώρας κυνηγητόν» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Φοινίτση.

«Η φόνισσα» (1903) κατέχει, κατά γενική ομολογία, ξεχωριστή θέση στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911) και κατ’ επέκτασιν στα ελληνικά γράμματα. Ξεχωριστή και με τις δύο σημασίες της λέξεως: ιδιαίτερη και εξέχουσα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράσταση αυτή βυθίζεται εξ αρχής στον έξοχο λόγο του συγγραφέα, διατηρώντας την αρχική μορφή του στην καθαρεύουσα (αφηγηματικά μέρη) και στην ομιλούσα γλώσσα της εποχής (διαλογικά μέρη). Ακολουθεί τον άξονα του «πνίχτη» σε μια υπόγεια ψυχολογική διερεύνηση μιας αλλοτινής «σίριαλ κίλερ» που θέλει να λυτρώσει (;) τον φτωχό κόσμο από τα κορίτσια και τις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις που αυτά «γεννούν» άμα τον ερχομό τους στη γη.

Η παράσταση εστιάζει στο τελευταίο μέρος της νουβέλας -μετά τα πρώτα εγκλήματα της γραίας Χαδούλας με τα αποφασιστικά χέρια!- και στην καταδίωξη που οι αρχές της νήσου Σκιάθου αλλά και οι τύψεις – ενοχές επιφυλάσσουν στο παραβατικό κεντρικό πρόσωπο. «Της ώρας κυνηγητόν» όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο συγγραφέας στο κείμενο και υιοθετείται εδώ ως υπότιτλος της παράστασης.

Η σκηνοθετική βούληση στρέφεται στην ανάδειξη της σκηνικής λιτότητας και της ερμηνευτικής εγκράτειας ως προς τα κορυφαία εκφραστικά μέσα της υποκριτικής τέχνης μέσα από ένα πρόσωπο που αφηγείται ανάγλυφα όλες τις φωνές του εκτενούς αποσπάσματος. Η πολύμηνη εργασία στον λόγο δύναται να συνδράμει τη φαντασία του θεατή στη συμπλήρωση των εικόνων και στην υποδοχή έντονων συναισθημάτων της ελλιπούς δράσης. Η ανοιξιάτικη ελληνική φύση πρωταγωνιστεί με την παραγωγή ήχων από την ηθοποιό και τα υποστηρικτικά τεχνικά μέσα εξανεμίζονται στο δρων σώμα που πάσχει και συμπάσχει με το αποτρόπαιο του λόγου, το οποίο λειτουργεί και αυτοαναφορικά (ως τραύμα). Άλλωστε, η επί σκηνής αφηγήτρια «προσομοιάζει» με την ψυχή της πρώτης δολοφονηθείσας κόρης από την ίδια τη Φραγκογιαννού.

Συντελεστές:

Κείμενο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σκηνοθεσία – δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Φοινίτσης, αφήγηση: Ράνια Πλατάκη, κοστούμι – σκηνικά αντικείμενα: Εύη Καμπουράκη, επιμέλεια κίνησης: Μικαέλα Κεφαλογιάννη, φωνητική διδασκαλία: Κωνσταντίνα Πάλλη, φωτογραφίες: Γιώργος Καβουτσιώτης, Χρήστος Τσουμπλέκας, Παραγωγή: Ενοδία.

Πληροφορίες: Θέατρο Κυδωνία, Υψηλαντών 12 ~ Χανιά, Σάββατο 4 Απριλίου 2026, ώρα 9μ.μ., Διάρκεια παράστασης: 90´, γενική είσοδος: 15€ / Μειωμένο εισιτήριο: 12€, κρατήσεις: 6976331107.