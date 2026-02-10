Χανιά: Η ΕΛΜΕ για «ζητήματα διοικητικών αυθαιρεσιών»

Σε ανακοίνωση της η ΕΛΜΕ Χανίων, «με αφορμή ζητήματα διοικητικών αυθαιρεσιών από ορισμένα στελέχη της Διοίκησης», υποστηρίζει:

«Πέραν του διδακτικού ωραρίου μας και των διοικητικών μας καθηκόντων, τα οποία είτε είναι σαφώς ορισμένα με πράξεις του Συλλόγου Διδασκόντων είτε με άλλες γραπτές πράξεις της Διοίκησης, κανένας εκπαιδευτικός δεν οφείλει να εκτελέσει προφορικές οδηγίες οι οποίες συνήθως είναι παράτυπες, παράνομες και φαλκιδεύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Η παραμονή στο σχολείο πέραν του ωραρίου, η αναπλήρωση των μαθημάτων από εκπαιδευτικούς πέραν αυτών που έχουν ανάθεση το μάθημα, η μετακίνηση σε πολλές σχολικές μονάδες μέσα στην ίδια μέρα, είναι τέτοιες ενέργειες».

Η ΕΛΜΕ καλεί «τους συναδέλφους και συναδέλφισσες οποιαδήποτε εντολή εκτιμούν ότι υπονομεύει τα εργασιακά τους δικαιώματα, να ζητείται γραπτώς απ’ την Διεύθυνση του σχολείου.

Αυτός είναι ο κανονικός τρόπος λειτουργίας στο Δημόσιο. Τυπικά, κανονικά, οι προφορικές εντολές δεν υφίστανται. Ούτε υφίσταται το “ δες εδώ ένα email τι λέει”. Το κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης οφείλει να παίρνει την ευθύνη της εντολής του επικαλούμενο το νομικό πλαίσιο με το οποίο εγκαλεί τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, που έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων εντολών, να ενημερώνουν το Σωματείο της ΕΛΜΕ Χανίων».